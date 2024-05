The Boys z oficjalnym zamówieniem 5. sezonu. Amazon nie rezygnuje z serialu

Amazon potwierdził świetną wiadomość dla wszystkich fanów superbohaterów. The Boys został przedłużony na piąty sezon. Zapowiedź kolejnych odcinków odbyła się na prawie miesiąc przed premierą czwartego sezonu, który debiutuje na Prime Video już 13 czerwca. Niedawno platforma podzieliła się pierwszym zwiastunem nadchodzących odcinków.

The Boys to bezwstydny i odważny serial, który niezmiennie urzeka naszych klientów na całym świecie, sezon po sezonie przebijając się przez popkulturę. Jesteśmy dumni z tej serii, która rozrosła się do rangi globalnej, i cieszymy się, że Eric Kripke i zespół kreatywny mają do opowiedzenia wciągające historie wszystkim lojalnym fanom – powiedział Vernon Sanders, szef telewizji Amazon MGM Studios.