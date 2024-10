Wiemy ile czasu potrzeba by ukończyć kampanię Diablo 4: Vessel of Hatred

Pierwsze DLC do Diablo 4 wystartowało. Krytycy i gracze najwyraźniej są zadowoleni. Rozszerzenie zatytułowane Vessel of Hatred zabiera nas w podróż przez tajemniczy region Nahantu, kontynuując historię po głównej kampanii gry. Tym razem celem jest odnalezienie Neyrelle, której los wisi na włosku, bo jest ścigana prze Mefisto, Władcę Nienawiści. Wiemy już ile czasu potrzeba do tego, by ukończyć nową kampanię.

Jak długo trwa kampania dodatku do Diablo 4?

Jak donosi portal PCGamesN, rozgrywka na poziomie normalnym zajmie około 10-12 godzin, jednak prawdziwe wyzwanie pojawi się dopiero na wyższych poziomach trudności, takich jak udręka. Nie ma szczególnie trudnych walk z bossami i innych zaporowych momentów, rozgrywka płynnie prowadzi do endgame, który jest na tyle rozwinięty, że zapewnia zabawę na kolejne długie godziny. Jedną z największych nowości wprowadzonych w tym dodatku jest system najemników, który pozwala graczom na korzystanie z towarzyszy podczas najtrudniejszych fragmentów gry. To z pewnością przydatne wsparcie, zważywszy na to, że sama kampania ma postawić graczy przed wyjątkowymi wyzwaniami.