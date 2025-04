Split Fiction tytułem startowym na Switch 2. Świetnie oceniana gra dostępna w każdym miejscu

Split Fiction, czyli kreatywna kooperacyjna przygoda od twórców It Takes Two, będzie jednym z tytułów startowych Nintendo Switch 2. Nintendo Direct trwa w najlepsze.

Nowy zwiastun gry przedstawił sam szef studia, Josef Fares. Split Fiction jest już dostępne na PC, Xbox i PlayStation, a teraz trafi również do graczy Nintendo i to w dniu premiery tej samej konsoli.

Jeśli jeszcze nie znacie tej świetnej produkcji to spieszę z pomocą. Split Fiction to produkcja, która łączy elementy akcji, przygody oraz zagadek. Gracz wciela się w postać, która musi eksplorować różne wymiary i rozwiązywać liczne zagadki, aby odkryć prawdę o swoim świecie. Gra charakteryzuje się unikalnym stylem graficznym oraz intrygującą fabułą, w której kluczowe są decyzje gracza, wpływające na rozwój historii oraz zakończenie. Mechanika gry często bazuje na manipulacji czasem i przestrzenią, co dodaje dodatkowego wymiaru do rozgrywki. Split Fiction oferuje również możliwość interakcji z różnymi postaciami oraz odkrywania tajemniczych lokacji, co sprawia, że gra jest angażująca i pełna niespodzianek.

Poniżej możecie zobaczyć Switchowy zwiastun Split Fiction: