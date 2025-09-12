Wielkie spotkanie w czwartym sezonie Wiedźmina. Tego w książkach nie było

Ich wspólne sceny są jednymi z najlepszych w całym serialu Netflixa.
Coraz więcej dowiadujemy się o czwartym sezonie Wiedźmina od Netflixa. Niedawno potwierdzono, że w serialu znajdzie się numer musicalowy, a także odcinek poświęcony retrospekcjom. Warto również przypomnieć, że nowe odcinki będą szczególne z jednego powodu i to właśnie w nich Liam Hemsworth po raz pierwszy wcieli się w rolę Geralta z Rivii, zastępując Henry’ego Cavilla. Dotychczas pojawiały się obawy, że w związku z nową historią bohater grany przez Hemswortha nie będzie miał okazji pojawić się na ekranie razem z Anyą Chalotrą (Yennefer) i Freyą Allan (Ciri) aż do późnych fragmentów piątego sezonu. Najnowsze doniesienia rozwiewają jednak te wątpliwości.
Wiedźmin – Geralt i Yennefer znów będą razem na ekranie
Według informacji z planu, Yennefer pojawi się u boku Geralta i jego kompanii już w czwartym sezonie. Bohaterka ma wykorzystać teleportację, by dołączyć do grupy, poznać jej członków i spędzić z nimi czas, zanim powróci do własnych spraw oraz innych czarodziejek.
Yennefer pojawia się u Geralta i jego Hanzy. Spotyka wszystkich, których jeszcze nie znała, a później ona i Geralt spędzają razem namiętną noc – ujawnia źródło.
Po tym krótkim epizodzie czarodziejka ma ponownie zniknąć z życia wiedźmina i zająć się działalnością w obrębie kapituły czarodziejek. Taki rozwój wydarzeń przypomina finał trzeciego sezonu, gdy Yennefer odwiedziła Geralta w Brokilonie, dając do zrozumienia, że ich relacja przetrwała burzliwe wydarzenia na Thanedd.
Zarys fabularny czwartego sezonu wyraźnie odbiega od literackiego pierwowzoru. W książkach Andrzeja Sapkowskiego po bitwie na Thanedd Geralt nie wiedział nawet, czy Yennefer żyje. Przez długi czas był przekonany, że czarodziejka zdradziła jego i Ciri, a dopiero pod koniec całej sagi doszło do ich ponownego spotkania i odnowienia uczucia.
W oryginalnych powieściach Geralt wierzył, że Yennefer mogła zginąć, a gdy dowiedział się, że żyje, podejrzewał ją o zdradę. Ich miłość odrodziła się dopiero na samym końcu historii – przypomina źródło.
W sagach Sapkowskiego, przekonany o zdradzie Yennefer, Geralt angażował się w krótki romans z Fringillą Vigo podczas pobytu w Toussaint. Tymczasem już potwierdzono, że zarówno Fringilla, jak i sama kraina Toussaint pojawią się w piątym sezonie serialu. Skoro jednak Geralt i Yennefer mają pozostać razem, prawdopodobnie twórcy całkowicie zrezygnują z tego wątku.
Pozostaje więc pytanie, jaki cel będą miały wyprawy Geralta i jego kompanii w czwartej i piątej serii, skoro Yennefer mogłaby w teorii teleportować ich bezpośrednio do Nilfgaardu. Serial już wcześniej pokazał, że Geralt w wyjątkowych sytuacjach potrafi porzucić swoją niechęć do portali, co widzieliśmy np. w drugim sezonie, kiedy pozwolił Triss przenieść się magicznie do Istredda w Cintrze, by chronić Ciri. Jeśli więc Yennefer nie zdecyduje się wspierać go w ten sposób, widzowie będą oczekiwać od twórców solidnego uzasadnienia fabularnego.
