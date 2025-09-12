Wielkie spotkanie w czwartym sezonie Wiedźmina. Tego w książkach nie było

Ich wspólne sceny są jednymi z najlepszych w całym serialu Netflixa.

Coraz więcej dowiadujemy się o czwartym sezonie Wiedźmina od Netflixa. Niedawno potwierdzono, że w serialu znajdzie się numer musicalowy, a także odcinek poświęcony retrospekcjom. Warto również przypomnieć, że nowe odcinki będą szczególne z jednego powodu i to właśnie w nich Liam Hemsworth po raz pierwszy wcieli się w rolę Geralta z Rivii, zastępując Henry’ego Cavilla. Dotychczas pojawiały się obawy, że w związku z nową historią bohater grany przez Hemswortha nie będzie miał okazji pojawić się na ekranie razem z Anyą Chalotrą (Yennefer) i Freyą Allan (Ciri) aż do późnych fragmentów piątego sezonu. Najnowsze doniesienia rozwiewają jednak te wątpliwości. Wiedźmin – Geralt i Yennefer znów będą razem na ekranie Według informacji z planu, Yennefer pojawi się u boku Geralta i jego kompanii już w czwartym sezonie. Bohaterka ma wykorzystać teleportację, by dołączyć do grupy, poznać jej członków i spędzić z nimi czas, zanim powróci do własnych spraw oraz innych czarodziejek.

Yennefer pojawia się u Geralta i jego Hanzy. Spotyka wszystkich, których jeszcze nie znała, a później ona i Geralt spędzają razem namiętną noc – ujawnia źródło. Po tym krótkim epizodzie czarodziejka ma ponownie zniknąć z życia wiedźmina i zająć się działalnością w obrębie kapituły czarodziejek. Taki rozwój wydarzeń przypomina finał trzeciego sezonu, gdy Yennefer odwiedziła Geralta w Brokilonie, dając do zrozumienia, że ich relacja przetrwała burzliwe wydarzenia na Thanedd. Zarys fabularny czwartego sezonu wyraźnie odbiega od literackiego pierwowzoru. W książkach Andrzeja Sapkowskiego po bitwie na Thanedd Geralt nie wiedział nawet, czy Yennefer żyje. Przez długi czas był przekonany, że czarodziejka zdradziła jego i Ciri, a dopiero pod koniec całej sagi doszło do ich ponownego spotkania i odnowienia uczucia. W oryginalnych powieściach Geralt wierzył, że Yennefer mogła zginąć, a gdy dowiedział się, że żyje, podejrzewał ją o zdradę. Ich miłość odrodziła się dopiero na samym końcu historii – przypomina źródło.

W sagach Sapkowskiego, przekonany o zdradzie Yennefer, Geralt angażował się w krótki romans z Fringillą Vigo podczas pobytu w Toussaint. Tymczasem już potwierdzono, że zarówno Fringilla, jak i sama kraina Toussaint pojawią się w piątym sezonie serialu. Skoro jednak Geralt i Yennefer mają pozostać razem, prawdopodobnie twórcy całkowicie zrezygnują z tego wątku. Pozostaje więc pytanie, jaki cel będą miały wyprawy Geralta i jego kompanii w czwartej i piątej serii, skoro Yennefer mogłaby w teorii teleportować ich bezpośrednio do Nilfgaardu. Serial już wcześniej pokazał, że Geralt w wyjątkowych sytuacjach potrafi porzucić swoją niechęć do portali, co widzieliśmy np. w drugim sezonie, kiedy pozwolił Triss przenieść się magicznie do Istredda w Cintrze, by chronić Ciri. Jeśli więc Yennefer nie zdecyduje się wspierać go w ten sposób, widzowie będą oczekiwać od twórców solidnego uzasadnienia fabularnego. Dokładna data premiery czwartego sezonu Wiedźmina nie jest jeszcze znana. Niedawno pojawiły się doniesienia, że debiutu nowych odcinków mamy spodziewać się pod koniec października.

