Czwarty sezon Wiedźmina z terminem premiery. Nowy Geralt zadebiutuje już wkrótce

Netflix wyznaczył już datę premiery nowych odcinków Wiedźmina, ale na potwierdzenie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Po długiej ciszy wokół jednej z najważniejszych produkcji Netfliksa pojawiły się wreszcie nowe informacje na temat daty premiery czwartego sezonu Wiedźmina. Choć wciąż brakuje oficjalnych zapowiedzi, serwis streamingowy ma w planach wypuścić kolejne odcinki jeszcze w tym roku.

Wiedźmin – czwarty sezon zadebiutuje pod koniec października

Według serwisu Redanian Intelligence premiera czwartego sezonu Wiedźmina została zaplanowana na koniec października 2025 roku. Nie znamy jeszcze dokładnego dnia, ale analizując harmonogram Netfliksa można zakładać, że będzie to 30 października. Tego dnia w ramówce platformy widnieje wolne miejsce, które idealnie nadaje się na globalną premierę wysokobudżetowego serialu fantasy.