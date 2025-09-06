Zaloguj się lub Zarejestruj

Czwarty sezon Wiedźmina z terminem premiery. Nowy Geralt zadebiutuje już wkrótce

Radosław Krajewski
2025/09/06 17:10
Netflix wyznaczył już datę premiery nowych odcinków Wiedźmina, ale na potwierdzenie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Po długiej ciszy wokół jednej z najważniejszych produkcji Netfliksa pojawiły się wreszcie nowe informacje na temat daty premiery czwartego sezonu Wiedźmina. Choć wciąż brakuje oficjalnych zapowiedzi, serwis streamingowy ma w planach wypuścić kolejne odcinki jeszcze w tym roku.

Wiedźmin
Wiedźmin

Wiedźmin – czwarty sezon zadebiutuje pod koniec października

Według serwisu Redanian Intelligence premiera czwartego sezonu Wiedźmina została zaplanowana na koniec października 2025 roku. Nie znamy jeszcze dokładnego dnia, ale analizując harmonogram Netfliksa można zakładać, że będzie to 30 października. Tego dnia w ramówce platformy widnieje wolne miejsce, które idealnie nadaje się na globalną premierę wysokobudżetowego serialu fantasy.

Warto podkreślić, że czwarty sezon zostanie udostępniony od razu w całości. Wszystkie osiem odcinków pojawi się tego samego dnia. To powrót do tradycyjnego modelu dystrybucji Netfliksa, który w przypadku trzeciego sezonu zdecydował się na podział na dwie części.

Największą zmianą w nadchodzących odcinkach jest oczywiście obsada głównej roli. Po odejściu Henry’ego Cavilla, który przez trzy sezony wcielał się w Geralta z Rivii, jego miejsce zajmie Liam Hemsworth. To właśnie jego debiut budzi największe emocje wśród fanów, a Netflix na razie wstrzymuje się z prezentacją oficjalnego materiału promocyjnego.

Obecnie Netflix zachowuje daleko idącą powściągliwość w informowaniu o serialu. Zazwyczaj promocja rozpoczyna się dopiero na miesiąc przed premierą, co oznacza, że już wkrótce możemy spodziewać się pierwszego zwiastuna oraz oficjalnego potwierdzenia daty premiery.

Źródło:https://redanianintelligence.com/2025/09/06/season-4-of-witcher-release-date-finally-revealed/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

