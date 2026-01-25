Wielkie nazwiska bronią Netflixa. W kinie mają liczyć się pomysły, a nie rozmiar ekranu

Guillermo del Toro i David Fincher zabrali głos w trwającej w Hollywood dyskusji o tym, czym dziś jest kino. Obaj twórcy podczas spotkania Q&A zorganizowanego przez Netflixa nie tylko bronili platformy streamingowej, lecz także podkreślali, że o filmie nie decyduje rozmiar ekranu, ale siła pomysłów i autorskiej wizji. Guillermo del Toro i David Fincher stanęli w obronie Netflixa Frankenstein w reżyserii del Toro okazał się jednym z największych artystycznych sukcesów Netflixa. Produkcja zdobyła dziewięć nominacji do Oscarów i zyskała ogromne uznanie w branży filmowej. Swojego zachwytu nad dziełem nie kryli między innymi Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Alfonso Cuarón czy Margot Robbie, która nazwała je najważniejszym filmem w dorobku reżysera. Do tego grona dołączył także David Fincher, który podczas wydarzenia poświęconego filmowi nie szczędził pochwał.

Ten film jest wyrafinowany. Ale nie chodzi tylko o to, że jest piękny. Samo piękno to zbyt łatwa ucieczka. To przykład ręcznie tworzonej, bardzo osobistej wypowiedzi artystycznej i pod tym względem jest absolutnie wyjątkowy. Entuzjastyczne reakcje widzów przełożyły się również na wymierny sukces komercyjny. Frankenstein znalazł się w pierwszej piątce najczęściej oglądanych filmów Netflixa w ciągu pierwszych pięciu tygodni od premiery. Produkcja dobrze poradziła sobie także w kinach, gdzie niemal tysiąc seansów na całym świecie wyprzedało się do ostatniego miejsca. Platforma zapowiedziała nawet limitowany, tygodniowy powrót filmu na duże ekrany pod koniec miesiąca. Podczas tego samego spotkania del Toro i Fincher odnieśli się do często powtarzanego argumentu, że prawdziwe kino może istnieć wyłącznie w sali kinowej. Reżyser Frankensteina zwrócił uwagę, że branża próbuje dziś na nowo zdefiniować to pojęcie. Ludzie próbują teraz określić, czym jest kino. Czy decyduje o nim wielkość ekranu, czy raczej skala idei. Fincher wtórował mu, podkreślając, że techniczne parametry nie są kluczowe dla filmowego doświadczenia: Nie chodzi o długość czegoś ani o jego szerokość.

Del Toro dodał, że ostatecznie to zaangażowanie twórców sprawia, że widzowie postrzegają dane dzieło jako pełnoprawny film: To samo się definiuje. Kiedy sto dwadzieścia osób z obsady i ekipy daje z siebie wszystko, widownia to czuje i mówi wprost, że ma do czynienia z filmem. David Fincher od ponad dekady jest silnie związany z Netflixem. To właśnie dla tej platformy stworzył seriale House of Cards, Mindhunter oraz Miłość, śmierć i roboty, a także dwa filmy, czyli Mank i Zabójcę. W przygotowaniu znajduje się również jego kolejny projekt zatytułowany The Adventures of Cliff Booth. Reżyser nie ukrywa przy tym swojego przekonania, że Netflix wyznacza kierunek rozwoju kina. Guillermo del Toro podchodzi do tematu bardziej ostrożnie, podkreślając wartość zarówno streamingu, jak i tradycyjnych seansów kinowych. Reżyser zaznaczał wcześniej, że Frankenstein został zaprojektowany tak, aby działał równie dobrze w domowych warunkach, jak i na wielkim ekranie. Jednocześnie przyznaje, że na ocenę długofalowych skutków tych zmian dla kultury filmowej jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Frankenstein – recenzja filmu. Ten potwór żyje!

