Najnowszy kinowy hit z błyskawiczną premierą na VOD. Po miesiącu film trafi na streaming

Produkcja nadal zarabia ogromne pieniądze w kinach, a już za chwilę doczeka się premiery w serwisach VOD.

Krzyk 7 nadal rządzi w kinach i w ostatni weekend film przekroczył 100 milionów dolarów na amerykańskim rynku. Mimo to Paramount Pictures wyznaczyło już datę premiery filmu na VOD, który jeszcze w tym miesiącu pojawi się w amerykańskich serwisach z możliwością kupienia lub wypożyczenia produkcji. Krzyk 7 jeszcze w tym miesiącu trafi na VOD w Ameryce Film ma zadebiutować na streamingu już 31 marca. Produkcja zadebiutowała w amerykańskich kinach 27 lutego i już po miesiącu będzie można obejrzeć Krzyk 7 w domu. Warto jednak podkreślić, że nie są to jeszcze potwierdzone informacje, więc wytwórnia może w każdym momencie opóźnić premierę. Obecnie nie wiadomo, kiedy siódma część Krzyku pojawi się w polskich serwisach VOD.

W Ameryce film zarobił do tej pory ponad 106 milionów dolarów. Na pozostałych rynkach 70,4 mln dolarów. Globalnie daje to wynik 176,9 mln dolarów i już teraz Krzyk 7 został najlepiej zarabiającą odsłoną serii, przebijając pierwszą odsłonę z 173 mln dolarów. Fabuła koncentruje się na Sidney Prescott, która próbuje prowadzić spokojne życie w nowym miejscu. Sytuacja zmienia się w chwili, gdy w okolicy pojawia się kolejny zabójca noszący maskę Ghostface’a. Najgorsze obawy bohaterki szybko się potwierdzają, gdyż celem napastnika staje się jej córka. Sidney musi więc ponownie zmierzyć się z traumą przeszłości i zrobić wszystko, by powstrzymać kolejną falę przemocy.

GramTV przedstawia:

Za kamerą stanął Kevin Williamson, twórca od lat związany z marką. Scenariusz przygotował Guy Busick, który pracował już przy poprzednich częściach serii. Historia powstała na podstawie pomysłu Busicka oraz Jamesa Vanderbilta. W obsadzie powracają znane twarze z wcześniejszych filmów. Na ekranie ponownie pojawili się Neve Campbell jako Sidney Prescott, a także Courteney Cox, Masona Goodinga, Jasmin Savoy Brown, Davida Arquette’a oraz Rogera L. Jacksona, który użyczył głosu mordercy Ghostface. Do obsady dołączyli również Isabel May i Joel McHale. Krzyk 7 – recenzja filmu. Po co to istnieje?

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.