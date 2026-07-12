Wielkie fantasy od Apple TV coraz bliżej. Scenariusz filmu jest niemal gotowy

Bestsellerowe fantasy od znanego autora doczeka się ekranizacji.

Adaptacja cyklu Z mgły zrodzony zaczyna nabierać coraz bardziej konkretnych kształtów. Brandon Sanderson poinformował, że prace nad scenariuszem pierwszego filmu są ukończone w 91 procentach, choć tekst wciąż wymaga kolejnych poprawek. Z mgły zrodzony – scenariusz filmu jest już na ukończeniu Brandon Sanderson od lat stara się doprowadzić do powstania filmowej adaptacji jednego ze swoich najpopularniejszych cykli fantasy. Projekt przez długi czas rozwijał się jednak bardzo powoli. Sytuacja zmieniła się w styczniu 2026 roku, kiedy prawa do ekranizacji książek Z mgły zrodzony oraz Archiwum Burzowego Światła pozyskało Apple TV. Pierwsza seria ma trafić na ekrany jako cykl filmów pełnometrażowych.

Pisarz odpowiada osobiście za przygotowanie pierwszej wersji scenariusza. W najnowszym materiale opublikowanym w serwisie YouTube Sanderson przekazał, że prace są obecnie ukończone w około 91 procentach. Wzrost o zaledwie jeden punkt procentowy nie oznacza jednak, że w ostatnim czasie niewiele zrobił. Autor koncentrował się przede wszystkim na poprawianiu gotowych fragmentów. Niektóre sceny miały już przejść nawet dwanaście kolejnych wersji. W tym tygodniu udało mi się nieco posunąć do przodu prace nad scenariuszem Z mgły zrodzonego. Postęp nie był aż tak duży, ponieważ poświęciłem sporo czasu na nanoszenie poprawek, dlatego zwiększam wynik tylko o jeden procent, do 91 procent. Nie pokazuje to jednak, jak intensywnie nad nim pracowałem. Przy scenariuszu przygotowuje się wiele wersji i wprowadza mnóstwo zmian. Niektóre części tego tekstu przeszły już około dwunastu poprawek. Scenariusz musi być niezwykle precyzyjny. Umowa z Apple TV daje Sandersonowi wyjątkowo szeroki wpływ na sposób przeniesienia jego książek na ekran. Pisarz ma pełnić funkcje scenarzysty, producenta oraz konsultanta. Otrzymał również prawo zatwierdzania kluczowych decyzji związanych z realizacją projektów, w tym wyboru obsady. Tak duża kontrola autora nad ekranizacją własnej twórczości jest w Hollywood rzadkością. Porozumienie opisywano jako rozwiązanie dające Sandersonowi większy wpływ na adaptacje niż ten, który przy podobnych produkcjach otrzymywali między innymi J.K. Rowling oraz George R.R. Martin.

GramTV przedstawia:

Akcja pierwszej części cyklu rozgrywa się w ponurym świecie, w którym z nieba spada popiół, a nocą ziemię pokrywają gęste mgły. Od tysiąca lat imperium pozostaje pod kontrolą potężnego tyrana nazywanego Ostatnim Imperatorem. Ważną częścią wykreowanego przez Sandersona uniwersum jest allomancja, czyli system magii pozwalający wybranym osobom uzyskiwać nadnaturalne zdolności poprzez spalanie metali w organizmie. Główną bohaterką pierwszej powieści jest Vin, nastoletnia złodziejka wychowana na ulicach stolicy. Dziewczyna odkrywa, że posiada niezwykle rzadkie zdolności allomantyczne. Wkrótce dołącza do grupy przestępców planujących obalenie Ostatniego Imperatora i zakończenie jego wielowiekowych rządów. Literacki cykl składa się obecnie z siedmiu powieści podzielonych na dwie ery. Pierwszą trylogię tworzą Z mgły zrodzony, Studnia Wstąpienia oraz Bohater Wieków. Seria opowiada kompletną historię walki z imperium i konsekwencji działań podjętych przez jej bohaterów. Druga era rozpoczyna się około trzystu lat później i koncentruje się na przygodach Waxilliuma Ladriana oraz Wayne’a. Obejmuje książki Stop prawa, Cienie tożsamości, Żałobne opaski i Zaginiony metal. Rozbudowana struktura cyklu sprawia, że Apple TV planuje stworzenie większej liczby filmów, a nie pojedynczej produkcji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.