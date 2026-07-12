Baldur’s Gate 3: The Necromancy of Thay z oficjalną datą premiery. Niespodzianka dla fanów RPG-a od Larian Studios

Od premiery Baldur’s Gate 3 miną wkrótce trzy lata, a fani już niedługo będą mogli zapoznać się z nowym gadżetem ze świata gry.

Choć od premiery Baldur’s Gate 3 minęło już kilka lat, popularna produkcja studia Larian nadal doczekuje się nowych, oficjalnie licencjonowanych produktów. Już 21 lipca 2026 roku do sprzedaży trafi Baldur’s Gate 3: The Necromancy of Thay, czyli kolekcjonerski notes inspirowany jedną z najbardziej charakterystycznych ksiąg pojawiających się w grze. Baldur’s Gate 3 – data premiery repliki księgi Nekromancji Thay w formie notesu Nekromancja Thay jest powiązana z rozbudowanym zadaniem, którego kolejne etapy można odkrywać w różnych częściach Baldur’s Gate 3. Gracze muszą zdecydować, czy spróbują odczytać zawartość tajemniczego woluminu, czy też bezpowrotnie go zniszczą. Podjęcie ryzyka pozwala zdobyć dodatkowe korzyści oraz ostatecznie uzyskać możliwość przywołania grupy nieumarłych.

Nadchodzące wydanie nie będzie jednak dodatkiem do gry ani prawdziwą księgą zaklęć. To oficjalnie licencjonowany notes w kratkę, którego wygląd został przygotowany na podstawie przedmiotu znanego z produkcji Larian Studios. Publikacja będzie liczyć 272 strony, a jej sugerowana cena detaliczna wyniesie 25 dolarów. Za wydanie Baldur’s Gate 3: The Necromancy of Thay odpowiada Penguin Random House. Producent postawił nie tylko na rozpoznawalną oprawę, lecz także na elementy mające sprawić, że notes będzie przypominał zakazaną księgę odnalezioną podczas przygody w świecie Zapomnianych Krain. Ta reprodukcja Nekromancji Thay ożywa w efektowny i złowieszczy sposób dzięki luksusowym elementom. Wśród nich znalazła się wytłoczona czaszka umieszczona na okładce pokrytej ciemnymi, połyskującymi ametystami, a także imitacje klamer chroniących nieświętą zawartość księgi przed wzrokiem niepowołanych osób.

GramTV przedstawia:

Układ stron powinien szczególnie zainteresować osoby regularnie uczestniczące w sesjach Dungeons & Dragons. Kratka ułatwi przygotowywanie map, zapisywanie statystyk oraz prowadzenie notatek dotyczących kampanii. Księga może również pełnić funkcję kolekcjonerskiej ozdoby ustawionej na półce lub biurku. Baldur’s Gate 3: The Necromancy of Thay będzie jedną z kilku książkowych premier związanych z grą, które zaplanowano na 2026 rok. W sierpniu do sprzedaży ma trafić oficjalna kolorowanka, natomiast na listopad przewidziano premierę książki kucharskiej inspirowanej światem Baldur’s Gate 3. Zamówienia przedpremierowe są już przyjmowane przez największe sieci handlowe, w tym Amazon, Walmart, Target oraz Barnes & Noble. Obecnie nie wiadomo, czy notes zadebiutuje również w Polsce.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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