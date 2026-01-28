Bestsellerowe fantasy doczeka się własnego uniwersum od Apple’a. Nadchodzi wielki rywal Władcy Pierścieni

Zapowiedziano serię filmów oraz serial na Apple TV.

Apple TV po serii sukcesów w gatunku science fiction, tym razem chce zabrać się za wielkie uniwersum fantasy. Platforma streamingowa nabyła prawa do Cosmere, rozbudowanego uniwersum literackiego stworzonego przez Brandona Sandersona, jednego z najpopularniejszych współczesnych autorów fantastyki. Dla serwisu ma to być fundament nowej, długofalowej marki, porównywanej już do największych serii gatunku, na czele z Władcą Pierścieni. Foto: Michael Whelan Apple nabyło prawa do filmów i seriali z uniwersum Cosmere autorstwa Brandona Sandersona Umowa określana jest jako bezprecedensowa, a jej efektem ma być równoległy rozwój kilku produkcji. Na pierwszy ogień pójdzie filmowa adaptacja serii Z mgły zrodzony oraz serial oparty na cyklu Archiwum burzowego światła. W przypadku tej drugiej produkcji do projektu dołączyło już studio Blue Marble, kierowane przez byłą agentkę WME Theresę Kang, które obejmie rolę producenta wykonawczego.

Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest wyjątkowo szeroki zakres kontroli, jaki zachowa sam autor. Brandon Sanderson nie tylko będzie konsultował adaptacje, ale również aktywnie je współtworzył jako scenarzysta i producent. Otrzyma też prawo akceptacji kluczowych decyzji kreatywnych, co według źródeł stawia go w uprzywilejowanej pozycji niespotykanej nawet u twórców pokroju J.K. Rowling czy George’a R.R. Martina.

GramTV przedstawia:

Na taką umowę pozwoliła skala sukcesu literackiego pisarza. Jego książki sprzedały się na całym świecie w nakładzie przekraczającym 50 milionów egzemplarzy, a wokół Cosmere powstała niezwykle lojalna społeczność fanów. To właśnie ona umożliwiła Sandersonowi zebranie blisko 100 milionów dolarów w kampaniach crowdfundingowych, w tym rekordowego Kickstartera, który przyniósł niemal 42 miliony dolarów na wydanie czterech powieści. Autor poszedł jeszcze dalej, organizując własną konwencję fantasy, która od pierwszej edycji co roku wyprzedaje wszystkie bilety. Kolejna odsłona wydarzenia zaplanowana jest na grudzień 2026 roku w Salt Lake City, co tylko potwierdza siłę marki Cosmere poza rynkiem książkowym. Samo uniwersum łączy wiele światów i epok, ale jego wspólnym mianownikiem jest mit o istocie zwanej Adonalsium, która ginie w wyniku spisku. Jej moc zostaje rozbita na szesnaście odłamów i rozproszona po różnych planetach, dając początek odmiennym formom magii. Pierwsza trylogia Z mgły zrodzonego opowiada o metalurgicznych magach walczących z tyranią, natomiast Archiwum burzowego światła przenosi czytelników do świata niszczących burz, magicznych rycerzy i potworów znanych jako Voidbringers.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.