ArcheAge Chronicles przedstawia klasę Wojownika. Gracze będą mogli wybrać różne ścieżki rozwoju

Opis Wojownika rozpoczyna hasło “Hold the Line. Break the Enemy”, które dobrze oddaje charakter tej klasy. Wojownik ma łączyć ogromną siłę ofensywną z wysoką wytrzymałością i skuteczną obroną. Zgodnie z fabułą gry Wojownik dziedziczy moc Kyriosa, Boga Zniszczenia. Kyrios był niegdyś legendarnym żołnierzem i mistrzem każdego oręża, którym się posługiwał. Jak podkreślają twórcy, zarówno porządek, jak i chaos były dziełem jego rąk, a właśnie to dziedzictwo stanowi fundament klasy Wojownika.

Gracze wybierający długi miecz będą mogli zdecydować się na jedną z dwóch ścieżek rozwoju. Pierwsza koncentruje się na odpowiednim wyczuciu czasu, precyzji i kontroli pola walki. Ten styl opiera się na blokowaniu oraz parowaniu nadchodzących ataków, a także wykorzystywaniu umiejętności takich jak Closing Clash i Bladeburst. Ta ostatnia pozwala wykorzystać zgromadzoną energię do zadawania obrażeń zarówno pobliskim przeciwnikom, jak i celom znajdującym się w większej odległości. Druga ścieżka określana jest mianem ścieżki krwi. Zapewnia znacznie większą siłę ofensywną, ale wymaga poświęceń. Gracze mogą zamieniać część własnych punktów życia na potężne obrażenia, a następnie odzyskiwać zdrowie poprzez wysysanie go z przeciwników, tworząc charakterystyczny cykl ryzyka i nagrody.

Alternatywnie Wojownik może korzystać z miecza dwuręcznego przeznaczonego do walki na pierwszej linii. Ten styl rozgrywki skupia się na przedzieraniu się przez szeregi przeciwników, wytrzymywaniu kolejnych ataków oraz gromadzeniu zasobu Resolve, który następnie można wykorzystać do wykonania wyjątkowo potężnych umiejętności, takich jak Final Cleave, Rampage czy Warrior's Cry. Twórcy podkreślają, że klasa Wojownika została zaprojektowana w taki sposób, aby oferować graczom dużą swobodę w doborze stylu walki. Można skupić się przede wszystkim na obronie i utrzymywaniu linii frontu, postawić na bezwzględną ofensywę lub wybrać rozwiązanie łączące oba podejścia.

Premiera ArcheAge Chronicles ma nastąpić jeszcze w 2026 roku na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tą produkcją, podrzucamy poniżej zwiastun z jej zapowiedzi: