Avengers: Doomsday na oficjalnej grafice z bohaterami. Te postacie powrócą i będą walczyć z Doomem

Do sieci trafiła nowa grafika z nadchodzącej nowej odsłony Avengersów.

Marvel Studios zaprezentowało grafikę koncepcyjną z filmu Avengers: Doomsday. Materiał pokazuje nie tylko Doktora Dooma, ale również liczne grupy bohaterów, które najprawdopodobniej połączą siły w walce z potężnym przeciwnikiem. Avengers: Doomsday – nowa grafika promująca film trafiła do sieci Marvel Studios pojawiło się na wydarzeniu organizowanym w Szanghaju, gdzie zaprezentowano nową grafikę koncepcyjną promującą Avengers: Doomsday. Jest to jeden z najbardziej szczegółowych oficjalnych materiałów związanych z nadchodzącym widowiskiem. Możemy na nim zobaczyć Doktora Dooma oraz bohaterów pochodzących z kilku różnych filmowych uniwersów.

W centralnej części kompozycji znalazł się Victor von Doom, którego zagra Robert Downey Jr. Wokół antagonisty zgromadzono drużyny mające odegrać istotną rolę w historii. Wśród nich są New Avengers, czyli Yelena Belova, Red Guardian, Bucky Barnes, Ghost, U.S. Agent oraz Bob. Na grafice pojawiają się również Thor, Ant Man i Steve Rogers. Osobną grupę tworzą bohaterowie znani z filmów o X Men. Są to Cyclops, Gambit, Mystique, Beast, Magneto oraz Profesor X. W Avengers: Doomsday nie zabraknie także Fantastycznej Czwórki. Grafika przedstawia wszystkich członków tytułowej rodziny. Drużyna zadebiutowała w MCU w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, a jej członkowie zostaną wciągnięci w konflikt obejmujący kilka rzeczywistości. Kolejną widoczną formacją jest grupa powiązana z Samem Wilsonem i jego wersją Kapitana Ameryki. Należą do niej Falcon, Shang-Chi, Shuri jako Czarna Pantera oraz król M’Baku. Pod postacią Doktora Dooma można natomiast dostrzec Lokiego, który nadal podtrzymuje strukturę wieloświata. Obecność Ant-Mana i Lokiego jest szczególnie interesująca, gdyż postacie te nie pojawiały się wcześniej na ujawnionych materiałach promocyjnych. Może to sugerować, że obaj bohaterowie otrzymają ważne zadania w opowieści. W przypadku Lokiego jego związek z wieloświatem prawdopodobnie uczyni go jednym z kluczowych elementów konfliktu.

GramTV przedstawia:

Autor zdjęcia opublikowanego w serwisie X, znany jako QiaoPM, przekazał również informacje z sesji pytań i odpowiedzi z udziałem Kevina Feigego. Według jego relacji szef Marvel Studios mówił między innymi o znaczeniu Yeleny Belovej, obsadzeniu Roberta Downeya Jr. oraz przyszłości mutantów. Podczas sesji pytań i odpowiedzi Kevin Feige powiedział, że Yelena odegra znaczącą rolę. Przyznał także, że zadzwonił do Roberta Downeya Jr. z propozycją zagrania Doktora Dooma, oraz wspomniał, że po Secret Wars pojawią się mutanci. W obsadzie filmu znaleźli się: Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd oraz Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejía, Mabel Cadena, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John Kamen, Lewis Pullman, India Rose Hemsworth i Wesley Holloway. Do widowiska dołączą również gwiazdy Fantastycznej Czwórki, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss Bachrach i Joseph Quinn. Film sprowadzi też aktorów znanych z wcześniejszych ekranizacji X-Men. Powrócą Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn i James Marsden. W obsadzie znalazł się ponadto Channing Tatum, który wcielił się w Gambita w Deadpool & Wolverine. Za reżyserię Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars odpowiadają Anthony i Joe Russo. Scenariusz przygotował Stephen McFeely, który wcześniej współpracował z braćmi Russo przy filmach z serii Avengers i Kapitan Ameryka. Producentami są Kevin Feige, Louis D’Esposito oraz Jonathan Schwartz, natomiast funkcję producenta wykonawczego pełni Callum McDougall. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.