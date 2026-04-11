Wielkie cięcia w Amazon Luna. To koniec subskrypcji, jaką znamy

Amazon Luna drastycznie ogranicza swoją funkcjonalność, co w praktyce oznacza koniec platformy w formie, którą znaliśmy do tej pory. W sieci pojawił się wpis przedstawiający formę, w jakiej abonament będzie kontynuowany.

Amazon Luna – koniec "Bring Your Own Library"

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Amazona, platforma przeszła fundamentalną restrukturyzację. Zmiany uderzają przede wszystkim w osoby, które traktowały Lunę jako sposób na ogrywanie własnej biblioteki gier. Luna zerwała współpracę z gigantami takimi jak Ubisoft+, EA oraz GOG. Nie można już korzystać z tych abonamentów bezpośrednio przez chmurę Amazona. Z platformy zniknęła możliwość kupowania gier na własność.

Wczytywanie ramki mediów.