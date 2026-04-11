Wielkie cięcia w Amazon Luna. To koniec subskrypcji, jaką znamy

Mikołaj Berlik
2026/04/11 14:00
Nadchodzi przebudowa formatu.

Amazon Luna drastycznie ogranicza swoją funkcjonalność, co w praktyce oznacza koniec platformy w formie, którą znaliśmy do tej pory. W sieci pojawił się wpis przedstawiający formę, w jakiej abonament będzie kontynuowany.

Amazon Luna
Amazon Luna

Amazon Luna – koniec "Bring Your Own Library"

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Amazona, platforma przeszła fundamentalną restrukturyzację. Zmiany uderzają przede wszystkim w osoby, które traktowały Lunę jako sposób na ogrywanie własnej biblioteki gier. Luna zerwała współpracę z gigantami takimi jak Ubisoft+, EA oraz GOG. Nie można już korzystać z tych abonamentów bezpośrednio przez chmurę Amazona. Z platformy zniknęła możliwość kupowania gier na własność.

Jest to koniec funkcji "Bring Your Own Library". Wyłączono możliwość uruchamiania w chmurze tytułów zakupionych w zewnętrznych sklepach. Nie możemy już też kupować gier ani integrować nowych bibliotek. Do 10 czerwca można uruchamiać wcześniej kupione tytuły w chmurze Luny. Po tej dacie gry pozostaną dostępne wyłącznie na platformach, na których zostały pierwotnie nabyte (np. na PC).

Z dniem 10 kwietnia 2026 r. Amazon Luna nie będzie już oferować sklepów z grami, zakupów pojedynczych gier ani subskrypcji stron trzecich. Będziesz nadal mógł grać w dowolne gry, które już kupiłeś, oraz korzystać z korzyści subskrypcji stron trzecich (o ile ta subskrypcja pozostanie aktywna) do 10 czerwca 2026 r. Po tej dacie te gry nie będą już dostępne w Luna.

Amazon nie zamyka usługi całkowicie, ale zmienia jej model biznesowy. Firma zamierza skupić się na Luna Premium – autorskiej subskrypcji z rotacyjną biblioteką gier (podobnie jak w Xbox Game Pass). Użytkownicy Prime nadal będą mieli dostęp do wyselekcjonowanych, zmieniających się co miesiąc tytułów.

Źródło:https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=TY9Z4zZ7vgVwLA0b7C

Mikołaj Berlik
