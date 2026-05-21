Kolejne 3 gry do odebrania w Amazon Luna (Prime Gaming). Oferta rozbudowana o świetnie oceniane gry

Radosław Krajewski
2026/05/21 12:30
Amazon rozdaje następne gry w ramach swojego abonamentu.

Subskrybenci Amazon Prime mogą od dziś przypisać do swojego konta trzy nowe produkcje dostępne na platformie GOG. Wszystkie tytuły cieszą się pozytywnym przyjęciem graczy na Steamie i powinny szczególnie spodobać się fanom niezależnych gier, kosmicznych klimatów oraz wymagających wyzwań taktycznych.

Amazon Luna
Pierwszą z udostępnionych produkcji jest Space Grunts, czyli pixelartowe połączenie strzelanki z widokiem z góry i turowego roguelike’a. Gracze wcielają się w futurystycznych żołnierzy, którzy stawiają czoła niebezpieczeństwom czającym się w kosmosie.

Drugim tytułem jest Palindrome Syndrome: Escape Room autorstwa studia mc2games. To pierwszoosobowa gra logiczna, w której gracze muszą rozwiązywać zagadki, by wydostać się z pokładu statku kosmicznego.

Ostatnią propozycją jest Hot Brass, taktyczna strzelanka inspirowana działaniami jednostek SWAT. Gra wyróżnia się minimalistyczną oprawą wizualną, w której operatorzy, przeciwnicy i zakładnicy są przedstawieni w prosty, ale czytelny sposób, pokazujący między innymi kierunek patrzenia, uzbrojenie i wykonywane akcje. Produkcja może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami użytkowników Steama.

Przypomnijmy, że pełną listę majowych darmowych gier w ramach Amazon Prime Gaming ogłoszono już 8 maja. Poniżej znajdziecie pełną listę tytułów.

Amazon Luna – darmowe gry na maj 2026

  • Już dostępne - Mafia II: Definitive Edition (GOG)
  • Już dostępne - Fruitbus (GOG)
  • Już dostępne - Survival: Fountain of Youth (Amazon Games)
  • Już dostępne - 60 Minutes to Extinction: Escape Room (GOG)
  • Już dostępne - Lethal Honor: Order of the Apocalypse (Epic Games Store)
  • Od dzisiaj - Space Grunts (GOG)
  • Od dzisiaj - Palindrome Syndrome: Escape Room (GOG)
  • Od dzisiaj - Hot Brass (GOG)
  • 28 maja - Nordic Storm Solitaire (Legacy Games)
  • 28 maja - Moon Mystery (Epic Games Store)
  • 28 maja - Pro Basketball Manager 2026 (Amazon Games)

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

