Kolejne 3 gry do odebrania w Amazon Luna (Prime Gaming). Oferta rozbudowana o świetnie oceniane gry

Amazon rozdaje następne gry w ramach swojego abonamentu.
Subskrybenci Amazon Prime mogą od dziś przypisać do swojego konta trzy nowe produkcje dostępne na platformie GOG. Wszystkie tytuły cieszą się pozytywnym przyjęciem graczy na Steamie i powinny szczególnie spodobać się fanom niezależnych gier, kosmicznych klimatów oraz wymagających wyzwań taktycznych.
Pierwszą z udostępnionych produkcji jest Space Grunts, czyli pixelartowe połączenie strzelanki z widokiem z góry i turowego roguelike’a. Gracze wcielają się w futurystycznych żołnierzy, którzy stawiają czoła niebezpieczeństwom czającym się w kosmosie.
Drugim tytułem jest Palindrome Syndrome: Escape Room autorstwa studia mc2games. To pierwszoosobowa gra logiczna, w której gracze muszą rozwiązywać zagadki, by wydostać się z pokładu statku kosmicznego.
Ostatnią propozycją jest Hot Brass, taktyczna strzelanka inspirowana działaniami jednostek SWAT. Gra wyróżnia się minimalistyczną oprawą wizualną, w której operatorzy, przeciwnicy i zakładnicy są przedstawieni w prosty, ale czytelny sposób, pokazujący między innymi kierunek patrzenia, uzbrojenie i wykonywane akcje. Produkcja może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami użytkowników Steama.
