Kolejne 3 gry do odebrania w Amazon Luna (Prime Gaming). Oferta rozbudowana o świetnie oceniane gry

Subskrybenci Amazon Prime mogą od dziś przypisać do swojego konta trzy nowe produkcje dostępne na platformie GOG. Wszystkie tytuły cieszą się pozytywnym przyjęciem graczy na Steamie i powinny szczególnie spodobać się fanom niezależnych gier, kosmicznych klimatów oraz wymagających wyzwań taktycznych.

Pierwszą z udostępnionych produkcji jest Space Grunts, czyli pixelartowe połączenie strzelanki z widokiem z góry i turowego roguelike’a. Gracze wcielają się w futurystycznych żołnierzy, którzy stawiają czoła niebezpieczeństwom czającym się w kosmosie.

Drugim tytułem jest Palindrome Syndrome: Escape Room autorstwa studia mc2games. To pierwszoosobowa gra logiczna, w której gracze muszą rozwiązywać zagadki, by wydostać się z pokładu statku kosmicznego.