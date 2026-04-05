Amazon zmienia Mass Effect? Serial ma być dla tych, którzy nie grali

Maciej Petryszyn
2026/04/05 12:00
W związku z tym, że nowa gra z cyklu Mass Effect znajduje się w stanie niewiadomym, fanom pozostaje czekać na inny wytwór legendarnej marki. Mowa tutaj o serialu od Amazona.

Chociaż i tutaj czas oczekiwania może być naprawdę długi. Wszak całość jest dopiero na etapie powstawania scenariusza. A może nawet jego przepisywania?

Mass Effect 3
Scenariusz Mass Effecta do przepisania?

Całe zamieszanie ma związek z osobą Petera Friedlandera. Ten w październiku ubiegłego roku został mianowany szefem działu Global TV w Amazonie i, jak podaje The Ankler, miał opóźnić kilka projektów Amazon Prime. Dodatkowo ma on podobno brać aktywny udział w zatwierdzaniu decyzji związanych ze scenariuszami i to właśnie tego tyczy się sprawa ME. Otóż Friedlander miał rzekomo zażądać, by scenariusz serialu Mass Effect został napisany od nowa. Dlaczego?

Głównym założeniem ma być to, by cała historia opowiedziana w serialowej adaptacji gry była atrakcyjna również dla tych, którzy nigdy w oryginał od BioWare nie grali. Warto w tym miejscu wspomnieć, że akcja obrazu ma się dziać tuż po wydarzeniach z trylogii Sheparda. Tak czy inaczej, takie podejście do temu może oznaczać konieczność znaczącej ingerencji w opowiadaną historię i może mocno opóźnić rozpoczęcie prac produkcyjnych. Chociaż to samo źródło podaje, że rzekomo początek realizacji produkcji ma być blisko.

Cóż, zdecydowanie dobrze, by tak było, bo przecież fani czekają na poważniejsze działania w tej kwestii już od wielu lat. Amazon prawa do marki Mass Effect nabył już w 2021 roku, czyli 5 lat temu. Niemniej prace nad serialem ruszyły dopiero pod koniec 2024 roku, trudno zatem powiedzieć, by sprawy przybrały specjalnie dynamiczny obrót. Z drugiej strony fakt, jak dużym sukcesem okazał się Fallout, pozwala mieć nadzieję, że również w tym wypadku twórcy zatrudnieni przez korporację Jeffa Bezosa spiszą się na odpowiednim poziomie.

Źródło:https://kotaku.com/mass-effect-tv-show-amazon-script-plot-2000684915

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Silverburg
Wczoraj 20:21
koNraDM4 napisał:

Co obstawiacie? Aktorzy i ich postacie tłumaczące jak dziecku wszystkie zawiłości, udając że to brzmi jak naturalny dialog czy retrospekcje jeszcze sprzed pokonania żniwiarzy? Wiecie, wzięli by napisali postać Drella, który ma tą swoją wyjątkową pamięć, w której przeżywa ponownie wszystkie co ważniejsze wydarzenia i jakimś cudem był zawsze w pobliżu akcji Shepparda albo działał jako tajny agent Hanarów i dlatego miał dostęp do tajnych akt o Sheppardzie.

Ja obstawiam, że oleją 90% lore'a i wyjdzie generyczny, niczym nie wyróżniający się sf, który zostanie zakończony po pierwszym sezonie.

koNraDM4
Wczoraj 18:32

