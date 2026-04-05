Amazon zmienia Mass Effect? Serial ma być dla tych, którzy nie grali

Głównym założeniem ma być to, by cała historia opowiedziana w serialowej adaptacji gry była atrakcyjna również dla tych, którzy nigdy w oryginał od BioWare nie grali. Warto w tym miejscu wspomnieć, że akcja obrazu ma się dziać tuż po wydarzeniach z trylogii Sheparda. Tak czy inaczej, takie podejście do temu może oznaczać konieczność znaczącej ingerencji w opowiadaną historię i może mocno opóźnić rozpoczęcie prac produkcyjnych. Chociaż to samo źródło podaje, że rzekomo początek realizacji produkcji ma być blisko.

Cóż, zdecydowanie dobrze, by tak było, bo przecież fani czekają na poważniejsze działania w tej kwestii już od wielu lat. Amazon prawa do marki Mass Effect nabył już w 2021 roku, czyli 5 lat temu. Niemniej prace nad serialem ruszyły dopiero pod koniec 2024 roku, trudno zatem powiedzieć, by sprawy przybrały specjalnie dynamiczny obrót. Z drugiej strony fakt, jak dużym sukcesem okazał się Fallout, pozwala mieć nadzieję, że również w tym wypadku twórcy zatrudnieni przez korporację Jeffa Bezosa spiszą się na odpowiednim poziomie.