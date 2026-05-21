Finał The Boys rozczarował. Zakończenie serialu Amazona porównywane do katastrofalnego finiszu Gry o tron

Radosław Krajewski
2026/05/21 10:10
Widzowie liczyli na większą skalę rozstrzygnięcia historii.

Po siedmiu latach i pięciu sezonach serial The Boys dobiegł końca, ale reakcje widzów są dalekie od entuzjazmu. Produkcja, która w 2019 roku szturmem podbiła platformę Prime Video dzięki brutalnej i bezkompromisowej satyrze na kino superbohaterskie, dziś mierzy się z falą krytyki dotyczącą ostatnich odcinków oraz samego finału.

The Boys
The Boys – finał serialu rozczarował widzów

Pierwsze trzy sezony serialu były bardzo dobrze oceniane zarówno przez krytyków, jak i fanów. Jednak w przypadku dwóch ostatnich odsłon coraz częściej pojawiały się głosy, że historia straciła dawną dynamikę. Wielu widzów zarzucało twórcom chaotyczną fabułę, zbyt duże skupienie na zapowiadaniu spin-offów oraz brak wyraźnego kierunku dla głównych bohaterów.

Finał serialu szczególnie rozczarował fanów, którzy liczyli na o wiele więcej. Widać to po ocenach na IMDb, których finał został drugim najgorzej ocenionym odcinkiem w tym serwisie z oceną 6,8/10. Gorzej oceniony został tylko przedostatni epizod piątego sezonu, którego średnia nota od widzów wynosi 6,3/10.

Największe kontrowersje wzbudził jednak sposób rozwiązania wątku Homelandera. Widzowie bardzo szybko zaczęli porównywać finał serialu do zakończenia Gry o tron, które do dziś uznawane jest przez wielu fanów za jedno z najbardziej rozczarowujących w historii telewizji. W sieci szczególnie często przywoływany jest motyw Nocnego Króla z Gry o tron. Przez wiele sezonów serial budował konflikt pomiędzy Jonem Snowem a potężnym przywódcą armii umarłych, ale ostatecznie to Arya Stark zadała decydujący cios. Dla wielu widzów był to przykład nieudanej próby zaskoczenia widzów.

Erik Kripke naprawdę poszedł drogą zakończenia z Aryą Stark w The Boys. Chyba zdradził to już wcześniej poprzez eksperymenty Kimiko i Soldier Boya – napisał jeden z widzów.

Mówiłem wam, że dostaniemy kolejny moment w stylu Aryi Stark – dodał kolejny.

The Boys ma najgorszy finał wszech czasów – podsumował fan serialu.

O mój Boże, przecieki jednak nie były fałszywe. Finał The Boys był okropny – przyznał inny widz.

Choć część widzów nadal broni zakończenia serialu, w mediach społecznościowych dominują negatywne reakcje. Wiele osób uważa, że produkcja utraciła to, co początkowo wyróżniało ją na tle innych seriali superbohaterskich, czyli skupienie na mocnej historii i wyrazistych bohaterach, zamiast rozbudowywania uniwersum pod kolejne projekty.

Twórcy mogą przywrócić blask całego uniwersum nowym spin-offem. Wczoraj do sieci wyciekł pierwszy zwiastun Vought Rising, którego premiery doczekamy się w przyszłym roku.

Źródło:https://www.ladbible.com/entertainment/tv/the-boys-291419-20260520

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:19

Nie wiem czy jest sens bronić serialu gdzie już bodaj w sezonie 2 zaczęli mocno odchodzić od komiksów (a wiadomo jak to się zwykle kończy) i zaczął opierać się głównie na "shock value" w postaci gore i dialogach z do przesady wulgarnym językiem i dowcipami na poziomie szkolnym. No a sam Kripke otwarcie powiedział że serial jest anty-Pomarańczowy (Homelander to satyra Trumpa) i na tym się skupił, gdzie ponownie wiadomo jak kończy się dziś politykowanie w wydaniu Hollywood (odpowiedź - mega słabymi scenariuszami). Myślę że część widzów naiwnie myślała że jakoś wybrną, a nie było na to szans po tym w jakich kierunkach poszedł ostatni sezon - wątki bez ładu i składu albo konkluzji.




