Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy otrzyma 4 sezon. Amazon kontynuuje swój najdroższy serial

Brytyjska ekipa odpowiedzialna za realizację serialu ma rozpocząć preprodukcję nowych odcinków jeszcze tej jesieni. Zdjęcia do potencjalnego czwartego sezonu miałyby ruszyć na początku 2027 roku. Warto jednak zaznaczyć, że Prime Video nie ogłosiło jeszcze oficjalnego zamówienia kolejnej odsłony serialu.

Choć trzeci sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutuje dopiero w listopadzie, Amazon już planuje kolejne kroki związane z rozwijaniem swojej najdroższej fantasy produkcji. Według najnowszych informacji trwają przygotowania do rozpoczęcia prac nad czwartym sezonem widowiska.

Mimo tego Amazon pozostaje bardzo pewny przyszłości marki. Produkcja bazująca na dodatkach dotyczących Drugiej Ery ze świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena ma być jednym z najważniejszych elementów rozwijania uniwersum Władcy Pierścieni w telewizji.

Amazon podaje, że serial obejrzało już ponad 185 milionów widzów na całym świecie. Firma określa produkcję jako jeden z największych i najchętniej oglądanych tytułów w historii Prime Video.

Trzeci sezon ma przenieść akcję o kilka lat względem wydarzeń z drugiej odsłony. Historia skoncentruje się na szczytowym momencie wojny elfów z Sauronem. W centrum wydarzeń znajdzie się również proces tworzenia Jedynego Pierścienia, który ma zapewnić Mrocznemu Władcy przewagę potrzebną do podporządkowania sobie mieszkańców Śródziemia.

Jeżeli Amazon utrzyma dotychczasowe tempo produkcji, czwarty sezon może trafić na platformę w 2028 roku. To pokrywałoby się także z wcześniejszymi planami firmy. Gdy Amazon kupował prawa do telewizyjnej adaptacji dodatków do Władcy Pierścieni od Tolkien Estate w 2017 roku, zobowiązał się wtedy do realizacji pięciu sezonów.