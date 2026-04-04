Reboot RoboCopa od Amazon MGM utknął w produkcji. Projekt stale napotyka problemy

Za nową wersję RoboCopa miał odpowiadać Peter Ocko (twórca serialu Lodge 49), który we wrześniu 2024 roku został zatrudniony jako scenarzysta, producent wykonawczy i showrunner. Jednak według źródeł projekt został wcześniej odrzucony przez poprzednie kierownictwo studia po długim okresie rozwoju. Obecnie nowy szef globalnej telewizji w Amazon MGM, Vernon Sanders Friedlander (wcześniej związany z Netflixem), analizuje różne pomysły na rozwój marki. Jak donoszą informatorzy, współpracuje on z zespołem Prime Video, wysłuchując kolejnych propozycji, jednak jak dotąd nie podjęto żadnych przełomowych decyzji.

To wciąż miejsce, w którym trudno uzyskać konkretną odpowiedź na temat wizji i tego, do kogo kierować projekty.

Według osób z branży, sytuacja wewnątrz studia pozostaje nieuporządkowana. Wciąż nie obsadzono kilku kluczowych stanowisk, w tym szefa działu produkcji fabularnej. Anonimowy agent literacki określił organizację jako “chaotyczną i zagmatwaną”, podkreślając trudności w uzyskaniu jasnych informacji o kierunku projektu:

Z drugiej strony pojawiają się też bardziej optymistyczne głosy. Friedlander ma być osobą skupioną na jakości, aktywnie angażującą się w proces twórczy i dążącą do tworzenia dopracowanych produkcji. Niestety to tylko małe światełko w bardzo ciemnym tunelu i wszystko wskazuje na to, że prace nad nowym RoboCopem (tym razem planowanym jako serial) będą postępować bardzo powoli. Studio wciąż analizuje kierunek, w jakim powinno rozwijać markę.

Pierwszy RoboCop zadebiutował w 1987 roku i opowiadał historię policjanta Alexa Murphy’ego, który po śmierci został przemieniony w cyborga. Film odniósł sukces, zarabiając 53 miliony dolarów i zdobywając uznanie krytyków oraz widzów. W kolejnych latach powstały RoboCop 2 i RoboCop 3, które nie były już tak ciepło przyjęte. W 2014 roku powstał filmowy remake w reżyserii Jose Padilhy z udziałem Joela Kinnamana, Gary’ego Oldmana, Michaela Keatona i Samuela L. Jacksona. Produkcja zarobiła 242 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym około 100 milionów, jednak spotkała się z mieszanym odbiorem i nie doczekała się zapowiadanej kontynuacji.

Amazon MGM nie rezygnuje z planów odświeżenia marki RoboCop, jednak obecnie projekt znajduje się w impasie. Dopóki nie zostanie wypracowana jasna wizja i uporządkowana struktura decyzyjna w studiu, przyszłość tej kultowej serii pozostaje niepewna.