Zaloguj się lub Zarejestruj

Reboot RoboCopa od Amazon MGM utknął w produkcji. Projekt stale napotyka problemy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/04 14:00
1
0

Zapowiadany reboot kultowej serii science fiction RoboCop od Amazon MGM napotkał poważne trudności i obecnie utknął na etapie produkcji. Choć projekt nabrał rozpędu pod koniec 2024 roku, najnowsze doniesienia wskazują, że prace znacząco zwolniły.

RoboCop 1987
Za nową wersję RoboCopa miał odpowiadać Peter Ocko (twórca serialu Lodge 49), który we wrześniu 2024 roku został zatrudniony jako scenarzysta, producent wykonawczy i showrunner. Jednak według źródeł projekt został wcześniej odrzucony przez poprzednie kierownictwo studia po długim okresie rozwoju. Obecnie nowy szef globalnej telewizji w Amazon MGM, Vernon Sanders Friedlander (wcześniej związany z Netflixem), analizuje różne pomysły na rozwój marki. Jak donoszą informatorzy, współpracuje on z zespołem Prime Video, wysłuchując kolejnych propozycji, jednak jak dotąd nie podjęto żadnych przełomowych decyzji.

Według osób z branży, sytuacja wewnątrz studia pozostaje nieuporządkowana. Wciąż nie obsadzono kilku kluczowych stanowisk, w tym szefa działu produkcji fabularnej. Anonimowy agent literacki określił organizację jako “chaotyczną i zagmatwaną”, podkreślając trudności w uzyskaniu jasnych informacji o kierunku projektu:

To wciąż miejsce, w którym trudno uzyskać konkretną odpowiedź na temat wizji i tego, do kogo kierować projekty.

GramTV przedstawia:

Z drugiej strony pojawiają się też bardziej optymistyczne głosy. Friedlander ma być osobą skupioną na jakości, aktywnie angażującą się w proces twórczy i dążącą do tworzenia dopracowanych produkcji. Niestety to tylko małe światełko w bardzo ciemnym tunelu i wszystko wskazuje na to, że prace nad nowym RoboCopem (tym razem planowanym jako serial) będą postępować bardzo powoli. Studio wciąż analizuje kierunek, w jakim powinno rozwijać markę.

Pierwszy RoboCop zadebiutował w 1987 roku i opowiadał historię policjanta Alexa Murphy’ego, który po śmierci został przemieniony w cyborga. Film odniósł sukces, zarabiając 53 miliony dolarów i zdobywając uznanie krytyków oraz widzów. W kolejnych latach powstały RoboCop 2 i RoboCop 3, które nie były już tak ciepło przyjęte. W 2014 roku powstał filmowy remake w reżyserii Jose Padilhy z udziałem Joela Kinnamana, Gary’ego Oldmana, Michaela Keatona i Samuela L. Jacksona. Produkcja zarobiła 242 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym około 100 milionów, jednak spotkała się z mieszanym odbiorem i nie doczekała się zapowiadanej kontynuacji.

Amazon MGM nie rezygnuje z planów odświeżenia marki RoboCop, jednak obecnie projekt znajduje się w impasie. Dopóki nie zostanie wypracowana jasna wizja i uporządkowana struktura decyzyjna w studiu, przyszłość tej kultowej serii pozostaje niepewna.

Źródło:https://screenrant.com/amazon-mgm-robocop-reboot-development-stuck-report/

Tagi:

Popkultura
serial
Amazon
filmy
reboot
RoboCop
seriale
problemy
serial kryminalny
serial sensacyjny
serial science-fiction
Amazon MGM Studios
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Ostatni sobota

No tak, film dla dorosłych który oglądały wszystkie dzieci :-)

Ciekawe czy i tym razem będą próbować to zrobić PG-13.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112