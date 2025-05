Wielki reżyser tym razem sam stanie przed kamerą. Powstanie dokument o twórcy Chłopców z ferajny, Taksówkarza i Wilka z Wall Street

Martin Scorsese to nazwisko wielkiej wagi w Hollywood. Postanowiono przyjrzeć mi się z bliska.

Martin Scorsese – twórca Chłopców z ferajny, Taksówkarza i Wilka z Wall Street – od dekad opowiadał historie innych. Teraz sam stanie w centrum opowieści. Apple TV+ zapowiedziało pięcioczęściowy dokument Mr. Scorsese, który przybliży życie i karierę jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii kina.

Powstanie film dokumentalny o Martinie Scorsese

Reżyserką projektu jest Rebecca Miller, autorka filmów Własne tempo - trzy portrety oraz Miłość bez ostrzeżenia. Prywatnie to córka Arthura Millera i żona Daniela Day-Lewisa – bliskiego współpracownika Scorsese. Miller otrzymała bezprecedensowy dostęp do prywatnych archiwów artysty, co pozwoliło stworzyć nie tylko portret twórcy, ale i człowieka.