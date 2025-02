Martin Scorsese kręci nowy film gangsterski w stylu Chłopców z ferajny – w obsadzie Dwayne Johnson i Leonardo DiCaprio

To powrót słynnego reżysera do kina gangsterskiego. Co z innymi projektami, w które zaangażowany był Scorsese?

Martin Scorsese powraca do kina gangsterskiego. Legendarny reżyser przygotowuje nowy film, który ma nawiązywać do takich klasyków jak Infiltracja i Chłopcy z ferajny. W głównej roli zobaczymy Dwayne’a Johnsona, a w obsadzie pojawi się także Leonardo DiCaprio i Emily Blunt. Co ciekawe, to właśnie Johnson i Emily Blunt wyszli z inicjatywą i przekonali Scorsese do realizacji tego projektu.

Dwayne Johnson z główną rolą w filmie Martina Scorsese

Akcja filmu rozgrywa się na Hawajach w latach 60. i 70. XX wieku i opowiada o aspirującym bossie mafii (Johnsonie), który walczy o kontrolę nad światem przestępczym wysp. Za scenariusz odpowiada Nick Bilton, dziennikarz Vanity Fair i twórca filmów dokumentalnych. Na razie nie jest znany tytuł filmu.