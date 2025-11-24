Zaloguj się lub Zarejestruj

Genialne science fiction z 99% pozytywnych recenzji połączyło rzeczywisty świat z fikcją. To jedno z najlepszych cameo w historii

Radosław Krajewski
2025/11/24 16:00
Mało kto zwrócił na to uwagę przy oglądaniu odcinka.

Nowy serial Vince’a Gilligana ponownie puszcza oko do widzów związanych z Albuquerque w Nowym Meksyku. Twórca kultowego Breaking Bad oraz Zadzwoń do Saula zaprezentował jeden z najlepszych cameo w najnowszym odcinku serialu Jedyna od Apple TV.

Jedyna
Jedyna

Jedyna – genialne cameo obecnego burmistrza Albuquerque

W epizodzie zatytułowanym Proszę, Carol widzowie z Nowego Meksyku musieli dwukrotnie upewnić się, że widzą na ekranie właściwą osobę. W jednej ze scen na ekranie pojawia się Tim Keller, obecny burmistrz Albuquerque. W produkcji wciela się w lokalnego polityka, będącego częścią niezwykle pogodnej wspólnoty i zarazem kimś w rodzaju antagonistów dla Carol w nowym hicie science fiction.

W pewnym momencie Carol, grana przez Rheę Seehorn, pyta jednego z pomagających jej nieznajomych:

Czy ja cię skądś znam?

Po chwili rozpoznaje, kim jest tajemniczy mężczyzna, dodając:

Ty jesteś tym cholernym burmistrzem.

Keller odpowiada jej z uśmiechem:

Dziękuję za twój głos.

Scena szybko obiegła media społecznościowe. Jeden z widzów napisał na platformie X, że dopiero po chwili zdał sobie sprawę, iż na ekranie pojawił się prawdziwy burmistrz miasta, w którym realizowany jest cały serial. Vince Gilligan od lat jest silnie związany z Albuquerque. To tutaj powstawały jego wcześniejsze hity, w tym Breaking Bad emitowane w latach 2008–2013 oraz Zadzwoń do Saula, które zakończyło się w 2022 roku. Najnowsze cameo jest kolejnym sygnałem, że twórca nie zamierza rezygnować z nawiązań do miejsca, które stało się fundamentem jego telewizyjnego uniwersum.

Carol Sturka, popularna autorka bestsellerów grana przez Rhea Seehorn, wyrusza w trasę promującą swoją książkę. Wkrótce jednak miasto zostaje opanowane przez tajemniczego wirusa. Zamiast wywoływać panikę i chaos, choroba sprawia, że wszyscy mieszkańcy stają się pogodnie nastawieni i empatyczni, ale tracąc swoją autonomię. Jedyną osobą, która nie ulega tej osobliwej fali szczęścia, pozostaje Carol.

W obsadzie znaleźli się: Rhea Seehorn, Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor i Samba Schutte. Gilligan odpowiada nie tylko za stworzenie serialu, ale również za scenariusz i reżyserię. Wśród współscenarzystów znaleźli się Gordon Smith, Alison Tatlock, Vera Blasi, Jenn Carroll, Jonny Gomez i Ariel Levine. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Gilligan, Jeff Frost, Diane Mercer, Allyce Ozarski, Smith i Tatlock.

Źródło:https://deadline.com/2025/11/pluribus-surprise-cameo-albuquerque-mayor-1236626609/

