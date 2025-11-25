Prince of Persia: Sands of Time Remake wycieka. Fragmenty gameplaya i duże zmiany w rozgrywce

Gra Ubisoftu już wkrótce doczeka się oficjalnej prezentacji.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake powraca po dłuższej przerwie. Według niedawnych doniesień nowa gra Ubisoftu ma pojawić się na rynku już na początku przyszłego roku. Teraz do sieci wyciekł prawie dziesięciominutowy materiał, który pochodzi z wewnętrznej prezentacji Ubisoftu przygotowanej w pierwszym kwartale 2024 roku i ujawnia wczesną wersję gry, jej projekt, a także kierunek, w jakim podąża przebudowana opowieść o Księciu i Farze. Prince of Persia: The Sands of Time Remake – wyciekł materiał z wczesnej wersji gry Projekt, ogłoszony w 2020 roku, przechodził liczne opóźnienia i ostatecznie został przeniesiony do studia Ubisoft Montreal, które rozpoczęło prace niemal od zera. Wydawca planuje premierę najpóźniej do 31 marca 2026 roku, a według nieoficjalnych źródeł możliwy jest debiut na początku przyszłego roku.

Materiał opublikowany przez użytkownika o pseudonimie Violet_Leman przedstawia prezentację pełną nagrań z sesji motion capture, fragmentów rozgrywki w fazie alfa, grafik koncepcyjnych oraz slajdów opisujących postacie i założenia projektowe. To materiał czysto wewnętrzny, nieprzygotowany pod marketing, co czyni go rzadkim wglądem w stan prac sprzed ponad roku. Jednym z najciekawszych elementów prezentacji Prince of Persia: Piaski Czasu Remake jest nowa interpretacja postaci Fary. Bohaterka została przedstawiona jako dziewiętnastoletnia, chłodna, pełna gracji, zdeterminowana i doskonale wyszkolona łuczniczka. To najstarsze dziecko Maharadży, a jej relacja z Wezyrem ma dodatkową głębię, ponieważ był on jej dawnym nauczycielem. Fara w tej wersji jest szczera i ambitna, a całe życie przygotowywano ją do roli królowej. W prezentacji podkreślono również rozwój jej charakteru. Początkowo kieruje się obowiązkiem i rozsądkiem, jednak spotkanie z Księciem ma stopniowo zmienić jej perspektywę. Bohaterka uczy się ufać, otwiera się na współpracę i odkrywa, że życie to nie tylko odpowiedzialność. Nowa Fara nie jest grywalna, ale pozostaje centralną postacią zarówno w fabule, jak i w samych mechanikach. Jednym z kluczowych punktów pokazanej wersji są odmienione moce czasu. Wróciły znane możliwości cofania czasu, spowalniania i zatrzymywania ruchu oraz potężna umiejętność pozwalająca zamrozić wrogów, by wykonać szybkie kombinacje ataków. Zagadki mają w jeszcze większym stopniu wykorzystywać fizykę i manipulację czasem, a wiele z nich opiera się na współpracy bohaterów. Fara potrafi używać łuku do aktywowania elementów otoczenia i odblokowywania przejść, co zmusza graczy do myślenia o ich wędrówce jako o pracy zespołowej. Co więcej, powrócą charakterystyczne dla serii zagadki. Korzystaj z mocy czasu, fizyki i nowych elementów, aby rozszerzać możliwości ich rozwiązywania. Pokonuj przeszkody jako duet. Współpracuj z Farą, która potrafi wchodzić w interakcję z otoczeniem dzięki swojemu łukowi.

Twórcy stawiają również na rozwój elementów platformowych. W prezentacji wspomniano o precyzyjniejszej kontroli nad postacią i ruchach w powietrzu, bardziej skomplikowanych lokacjach pełnych pułapek i zawalających się elementów oraz o akrobatycznych manewrach wymagających współpracy Księcia i Fary. Świat przebudowano od podstaw i rozszerzono o dwa nowe miejsca. Elementy platformowe to trzon rozgrywki, a twoja zdolność do płynnego poruszania się ma być kluczowa w skomplikowanych i niebezpiecznych lokacjach. Świat został zbudowany od nowa i wzbogacony o dwa nowe miejsca, a bohaterowie pomagają sobie wzajemnie dzięki akrobatycznym ruchom wymagającym kooperacji Poważne zmiany widać także w walce. System starć został unowocześniony i wzbogacony o dodatkowe manewry akrobatyczne oraz większą liczbę opcji związanych z mocami czasu. Wrogowie i bossowie otrzymali nowe zachowania i sposoby, w jakie gracz może ich pokonać. Fara w tej wersji nie jest już bezbronna. Walczy samodzielnie i aktywnie wspiera Księcia, a gra przestaje traktować ją jako postać wymagającą stałej ochrony. W nowej grze system walki został unowocześniony i łączy znajome akrobatyczne ataki z nowymi ruchami. Moce czasu dają więcej możliwości, a przeciwnicy i bossowie doczekali się ulepszonych walk. Fara staje się prawdziwą sojuszniczką, potrafi walczyć niezależnie i wykonywać wspólne ataki. Nie trzeba już pilnować jej bezpieczeństwa. Wyciek pokazuje także slajdy z wczesnymi projektami dwunastu typów przeciwników, wśród których pojawiają się m.in. Służący, Strażnik Tarczy oraz Kowal, a także przegląd broni i skórek postaci. Trzeba jednak pamiętać, że widoczna prezentacja pochodzi z etapu prac sprzed przeniesienia projektu do Ubisoft Montreal, więc ostateczna wersja gry może znacząco różnić się od tej, którą widać na nagraniu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.