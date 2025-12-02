Nie Diablo 4, nie God of War. Co zwiastuje zagadkowa rzeźba przed TGA 2025?

Statua z pustkowia rozpala spekulacje.

Jakiś czas temu informowaliśmy o pojawieniu się zagadkowej statuy na pustkowiu w Nowym Meksyku, której zdjęcie opublikowali organizatorzy The Game Awards. Spekulowano, że instalacja może mieć związek z zapowiedziami w serii God of War lub Diablo 4. Informatorzy twierdzą, że znają treść zapowiedzi, ale wstrzymują się z jej ujawnieniem, sugerując, że będzie to „coś dobrego”. Co oznacza tajemnicza statua TGA 2025? Diablo 4 i God of War wykluczone Zbliżająca się gala The Game Awards 2025, zaplanowana na 11 grudnia, tradycyjnie ma być sceną dla wielu ogłoszeń nowych gier i zwiastunów, które będą przeplatane wręczaniem nagród w różnych kategoriach. Gospodarz The Game Awards, Geoff Keighley, opublikował w mediach społecznościowych fotografię nietypowej rzeźby, opatrując ją enigmatycznym hasłem: „regal.inspiring.thickness”. Jedną z najpopularniejszych początkowo hipotez było to, że rzeźba ma zapowiadać ogłoszenie nowego dodatku do Diablo 4. Tę konkretną plotkę zdementował jednak Jason Schreier.

Schreier jasno stwierdził, że tajemnicza rzeźba nie zwiastuje rozszerzenia Diablo 4. Zaprzeczył tym samym doniesieniom innego informatora, Jeza Cordena z Windows Central, który twierdził, że jest to zapowiedź dodatku do Diablo 4 „i czegoś więcej”. Schreier potwierdził, że jest świadomy, co dokładnie kryje się za zagadkową zapowiedzią. Zaznaczył jednak, że nie ma planów ujawniania tych szczegółów, ponieważ uważa, że jest to „coś dobrego”. To stwierdzenie, sugerujące dużą wagę ogłoszenia, nasiliło spekulacje, że zapowiedź musi dotyczyć jakiegoś istotnego projektu.

Oprócz wykluczenia powiązań z Diablo 4, równie szybko zdementowano pogłoski, które łączyły rzeźbę z serią God of War. Luke Stephens, twórca treści, poinformował, że na jego czacie na streamie pojawił się Cory Barlog, który jest związany z serią, i potwierdził, że rzeźba nie ma związku z God of War. Po wykluczeniu tak znaczących tytułów, jak Diablo 4 i God of War, znaczna część spekulacji skierowała się w stronę The Elder Scrolls 6. Informatorzy sugerują, że rzeźba może być powiązana z tą wyczekiwaną produkcją, choć brakuje oficjalnego potwierdzenia ze strony Bethesdy. Obecnie nie pozostaje nic innego jak oczekiwać na ceremonię, która odbędzie się 11 grudnia 2025 roku. Przy okazji przypomnijmy, że ruszyło głosowanie fanów na The Game Awards 2025. Zainteresowani mogą już wybierać swoich ulubieńców w kategorii Players’ Voice. Wczytywanie ramki mediów.

