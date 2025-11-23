Prince of Persia: Sands of Time Remake ma termin premiery. Debiut szybciej niż myślimy

Ubisoft może nie kazać nam już długo czekać na oczekiwany remake przygód Księcia.

Wygląda na to, że długo oczekiwane Prince of Persia: Sands of Time Remake wreszcie zmierza do swojej wielkiej premiery. Najnowsze doniesienia sugerują, że gra może pojawić się znacznie wcześniej, niż zakładała większość graczy. Prince of Persia: Sands of Time Remake – ujawniono termin premiery oczekiwanej gry Ubisoftu Według informacji opublikowanych w podcaście Insider Gaming Weekly projekt ma ustaloną datę premiery. Tom Henderson już wcześniej podkreślał, że Ubisoft planuje wypuścić odświeżoną wersję kultowej gry z 2003 roku przed premierą remake’u Assassin’s Creed: Black Flag. Najnowsze ustalenia potwierdzają, że taki plan nadal obowiązuje. Tym samym źródła serwisu Insider Gaming przekonują, że Prince of Persia: Piaski Czasu Remake zadebiutuje w połowie stycznia 2026 roku.

Dodatkowo istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejny zwiastun gry zostanie pokazany podczas gali The Game Awards, która odbędzie się 11 grudnia 2025 roku. Właśnie tam może paść oficjalna data premiery.

Produkcja ma za sobą wyjątkowo burzliwy okres produkcji. Remake został oficjalnie zapowiedziany w 2020 roku z pierwotnym debiutem w styczniu 2021. Jeszcze przed premierą doczekał się pierwszego opóźnienia do marca, po czym na kilka tygodni przed wydaniem Ubisoft odsunął projekt na czas nieokreślony. Później zapadła długa cisza. Dopiero w maju 2022 roku ogłoszono, że prace nad grą przejmuje Ubisoft Montreal. Studio zdecydowało o pełnym restarcie produkcji. Twórcy mają postawić na bardziej realistyczną oprawę, znacząco ulepszone animacje oraz nowe pomysły na walkę i parkour. Po kolejnych dwóch latach potwierdzono, że do rozwoju gry dołącza Ubisoft Toronto. Wtedy również pojawiły się pierwsze konkretne informacje o premierze zaplanowanej na 2026 rok.

