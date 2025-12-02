Zaloguj się lub Zarejestruj

Megabonk wraca do gry. Hit indie zgarnia nową nominację na The Game Awards 2025

Patrycja Pietrowska
2025/12/02 15:00
0
0

Deweloper cieszy się z powrotu do walki o statuetkę.

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, jeden z twórców wycofał się z nominacji do The Game Awards 2025. Mowa o grze Megabonk, która została wytypowana do nagrody w kategorii Best Debut Indie Game. Teraz tytuł powraca na scenę TGA, zdobywając nominację w prestiżowej, w pełni fanowskiej kategorii – Wybór Graczy.

Megabonk
Megabonk

Po wycofaniu się z kluczowej kategorii, Megabonk powraca do walki o nagrodę publiczności

Deweloper, znany jako Vedinad, ogłosił tę wiadomość na platformie X, wirtualnie wykrzykując: „WRACAMY!” i prosząc fanów o wsparcie w głosowaniu. Wyjaśnił, że początkową nominację musiał odrzucić, ponieważ Megabonk nie spełniał kryteriów gry debiutanckiej.

Wczytywanie ramki mediów.

Kategoria Wybór Graczy (Players' Voice) funkcjonuje niezależnie od głównego systemu oceniania The Game Awards. W przeciwieństwie do większości nagród, kategoria jest w stu procentach uzależniona od werdyktu publiczności. System głosowania mieszanego stosowany w innych kategoriach ma na celu zniwelowanie wad wynikających z preferencji dla gier dostępnych na pojedynczych platformach oraz ograniczenie potencjalnej manipulacji społecznej, która mogłaby wpłynąć na wynik.

GramTV przedstawia:

W przypadku nagrody Wybór Graczy to fani decydują o każdym etapie, który rozpoczyna się od listy trzydziestu nominowanych tytułów, a następnie przechodzi przez trzy rundy eliminacyjne, aż pozostanie tylko jeden zwycięzca. Pomimo radości z powodu nowej nominacji, szanse Megabonk na zwycięstwo są oceniane jako dość niskie, ponieważ konkurencja jest wyjątkowo silna. Lista pretendentów do nagrody jest „naszpikowana” największymi tytułami 2025 roku, a także niezwykle popularnymi grami funkcjonującymi jako usługi na żywo.

Wśród trzydziestu gier walczących o uznanie publiczności znalazły się takie głośne produkcje, jak Arc Raiders, Battlefield 6, Delta Force oraz Dispatch. W zestawieniu obecne są również Death Stranding 2: On the Beach, Doom: The Dark Ages, Donkey Kong Bananza oraz Elden Ring Nightreign. Nie brakuje także gier takich jak Final Fantasy 14, Fortnite, Genshin Impact i No Man's Sky. O tym, która gra zdobędzie tytuł Wybór Graczy, dowiemy się już wkrótce, gdyż gala The Game Awards 2025 odbędzie się 11 grudnia.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/roguelike/were-so-back-after-withdrawing-from-the-game-awards-in-november-megabonk-is-back-in-the-fight-in-the-players-voice-category/

Tagi:

News
Megabonk
nominacje
nagroda
nagrody
The Game Awards 2025
The Game Awards
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112