Megabonk wraca do gry. Hit indie zgarnia nową nominację na The Game Awards 2025

Po wycofaniu się z kluczowej kategorii, Megabonk powraca do walki o nagrodę publiczności
Deweloper, znany jako Vedinad, ogłosił tę wiadomość na platformie X, wirtualnie wykrzykując: „WRACAMY!” i prosząc fanów o wsparcie w głosowaniu. Wyjaśnił, że początkową nominację musiał odrzucić, ponieważ Megabonk nie spełniał kryteriów gry debiutanckiej.
Kategoria Wybór Graczy (Players' Voice) funkcjonuje niezależnie od głównego systemu oceniania The Game Awards. W przeciwieństwie do większości nagród, kategoria jest w stu procentach uzależniona od werdyktu publiczności. System głosowania mieszanego stosowany w innych kategoriach ma na celu zniwelowanie wad wynikających z preferencji dla gier dostępnych na pojedynczych platformach oraz ograniczenie potencjalnej manipulacji społecznej, która mogłaby wpłynąć na wynik.
W przypadku nagrody Wybór Graczy to fani decydują o każdym etapie, który rozpoczyna się od listy trzydziestu nominowanych tytułów, a następnie przechodzi przez trzy rundy eliminacyjne, aż pozostanie tylko jeden zwycięzca. Pomimo radości z powodu nowej nominacji, szanse Megabonk na zwycięstwo są oceniane jako dość niskie, ponieważ konkurencja jest wyjątkowo silna. Lista pretendentów do nagrody jest „naszpikowana” największymi tytułami 2025 roku, a także niezwykle popularnymi grami funkcjonującymi jako usługi na żywo.
Wśród trzydziestu gier walczących o uznanie publiczności znalazły się takie głośne produkcje, jak Arc Raiders, Battlefield 6, Delta Force oraz Dispatch. W zestawieniu obecne są również Death Stranding 2: On the Beach, Doom: The Dark Ages, Donkey Kong Bananza oraz Elden Ring Nightreign. Nie brakuje także gier takich jak Final Fantasy 14, Fortnite, Genshin Impact i No Man's Sky. O tym, która gra zdobędzie tytuł Wybór Graczy, dowiemy się już wkrótce, gdyż gala The Game Awards 2025 odbędzie się 11 grudnia.
