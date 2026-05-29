World of Warcraft ujawnia czerwcową ofertę Trading Post. Nowe mounty, transmogryfikacje i motywy inspirowane An’she

Nowa rotacja przedmiotów utrzymana jest w wyjątkowo ciepłej i słonecznej stylistyce, co doskonale wpisuje się w rozpoczynający się sezon letni. Nie zabrakło jednak również ciemniejszych wariantów dla graczy preferujących bardziej mroczne motywy. Najważniejszą nagrodą miesiąca jest mount Flame-Painted Sun Roc, którego można zdobyć po całkowitym zapełnieniu paska aktywności Trading Post. Latający ptak ozdobiony złotymi elementami i intensywnymi kolorami ma być główną atrakcją czerwca.

Tym razem Blizzard Entertainment postawiło na motywy inspirowane An’she, czyli taurenskim bóstwem słońca. Twórcy World of Warcraft przygotowali zestaw pełen jasnych kolorów, złotych zdobień oraz kosmetycznych przedmiotów nawiązujących do letniego klimatu.

To jednak nie jedyny nowy środek transportu dostępny w tym miesiącu. Za 700 Trader’s Tender gracze mogą kupić również Dusk-Painted Sun Roc, czyli alternatywną wersję mounta utrzymaną w ciemniejszej stylistyce. W czerwcowej ofercie pojawiły się także inne nowe mounty, w tym Reins of the Spotted Black Riding Goat oraz Coldflame Cormaera, skierowany do osób preferujących mniej słoneczne i bardziej chłodne wizualnie motywy. Blizzard przygotował również nowego towarzysza w postaci zwierzaka Sand Scarab.

Nowe przedmioty kosmetyczne obejmują także liczne zestawy transmogryfikacji pancerzy oraz broni inspirowanych symboliką An’she. Dominują tu złote elementy, jasne barwy oraz ornamenty nawiązujące do słońca i światła. Część przedmiotów występuje dodatkowo w dwóch wariantach stylistycznych Sunbringer oraz Duskrunner, dzięki czemu gracze mogą wybrać zarówno bardziej świetlisty, jak i mroczniejszy wygląd swojej postaci.

Czerwcowa oferta Trading Post jest już dostępna dla wszystkich graczy World of Warcraft, a na oficjalnej stronie gry możecie dokładnie zobaczyć nową zawartość, która trafiła do gry.