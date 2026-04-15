Kolejna gra za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Radosław Krajewski
2026/04/15 10:40
Już wkrótce ruszy oferta na następną darmową grę.

Lenovo ma dla graczy kolejną ofertę z darmową grą. Już o godzinie 18:00 czasu polskiego ruszy promocja na Heavy Rain, czyli kultową przygodówkę od Quantic Dream. Produkcja była już rozdawana za darmo pod koniec lutego bieżącego roku, a teraz kolejni gracze będą mogli zdobyć ten tytuł całkowicie za darmo. Tradycyjnie trzeba będzie się pośpieszyć, aby zgarnąć klucz do gry. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Heavy Rain za darmo na Steam od Legion Gaming Community

Zanurz się w porywającym thrillerze psychologicznym z niezliczonymi zwrotami akcji. Pościg trwający cztery dni pełnych tajemnic i napięcia ma na celu wytropienie mordercy zwanego "Origami Killer" z powodu pozostawiania w miejscach swoich zbrodni papierowych figurek origami. Czterech bohaterów, przy czym każdy z nich podążający swoją własną ścieżką i mający własne motywy, musi wziąć udział w desperackiej próbie powstrzymania mordercy przed zabiciem kolejnej ofiary.

Musisz szybko myśleć i jeszcze szybciej działać, ponieważ każdy Twój wybór i ruch może spowodować dramatyczne, zmieniające wszystko konsekwencje, a nawet wpłynąć na to kto przeżyje... a kto zginie – czytamy w opisie gry.

Aby odebrać Heavy Rain za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.

Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.

Źródło:https://gaming.lenovo.com/game-key-drops/post/coming-soon-heavy-rain---game-key-drops-s5yZDvmUvtErGbl

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

