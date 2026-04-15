Kolejna gra za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Lenovo ma dla graczy kolejną ofertę z darmową grą. Już o godzinie 18:00 czasu polskiego ruszy promocja na Heavy Rain, czyli kultową przygodówkę od Quantic Dream. Produkcja była już rozdawana za darmo pod koniec lutego bieżącego roku, a teraz kolejni gracze będą mogli zdobyć ten tytuł całkowicie za darmo. Tradycyjnie trzeba będzie się pośpieszyć, aby zgarnąć klucz do gry. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.
Heavy Rain za darmo na Steam od Legion Gaming Community
Zanurz się w porywającym thrillerze psychologicznym z niezliczonymi zwrotami akcji. Pościg trwający cztery dni pełnych tajemnic i napięcia ma na celu wytropienie mordercy zwanego "Origami Killer" z powodu pozostawiania w miejscach swoich zbrodni papierowych figurek origami. Czterech bohaterów, przy czym każdy z nich podążający swoją własną ścieżką i mający własne motywy, musi wziąć udział w desperackiej próbie powstrzymania mordercy przed zabiciem kolejnej ofiary.
Musisz szybko myśleć i jeszcze szybciej działać, ponieważ każdy Twój wybór i ruch może spowodować dramatyczne, zmieniające wszystko konsekwencje, a nawet wpłynąć na to kto przeżyje... a kto zginie – czytamy w opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!