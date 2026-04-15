Kolejna gra za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Lenovo ma dla graczy kolejną ofertę z darmową grą. Już o godzinie 18:00 czasu polskiego ruszy promocja na Heavy Rain, czyli kultową przygodówkę od Quantic Dream. Produkcja była już rozdawana za darmo pod koniec lutego bieżącego roku, a teraz kolejni gracze będą mogli zdobyć ten tytuł całkowicie za darmo. Tradycyjnie trzeba będzie się pośpieszyć, aby zgarnąć klucz do gry. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Zanurz się w porywającym thrillerze psychologicznym z niezliczonymi zwrotami akcji. Pościg trwający cztery dni pełnych tajemnic i napięcia ma na celu wytropienie mordercy zwanego "Origami Killer" z powodu pozostawiania w miejscach swoich zbrodni papierowych figurek origami. Czterech bohaterów, przy czym każdy z nich podążający swoją własną ścieżką i mający własne motywy, musi wziąć udział w desperackiej próbie powstrzymania mordercy przed zabiciem kolejnej ofiary.

Musisz szybko myśleć i jeszcze szybciej działać, ponieważ każdy Twój wybór i ruch może spowodować dramatyczne, zmieniające wszystko konsekwencje, a nawet wpłynąć na to kto przeżyje... a kto zginie – czytamy w opisie gry.