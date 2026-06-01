Disney+ w czerwcu zaoferuje wielkie kinowe nowości. Avatar 3 do obejrzenia na platformie

Nie tylko Avatar: Ogień i popiół znalazł się wśród najważniejszych premier czerwca w serwisie Disneya.
Disney przyszykował jedną z najlepszych ofert swojej platformy streamingowej. W czerwcu na Disney+, oprócz zapowiedzianego wcześniej wielkiego hitu science fiction od Pixara, w bibliotece serwisu pojawią się także długo oczekiwany Avatar: Ogień i popiół, nowy sezon serialu The Bear, a także polski Król dopalaczy. Ponadto wśród serialowych nowości warto wyróżnić zupełnie nowe propozycje, czyli Niestworzeni do pracy, a także Alice i Steve. Poniżej znajdziecie pełną listę premier na czerwiec w Disney+.
Disney+ - oferta na czerwiec 2026
Niestworzeni do pracy – 2 czerwca (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)
Piątka dwudziestolatków z Manhattanu to pracoholicy, którzy walczą o sukces zawodowy. O szczęściu osobistym pomyślą później... jeśli starczy im na to czasu.
Alive i Steve – 8 czerwca
Alice odkrywa, że jej najlepszy przyjaciel Steve spotyka się z jej 26-letnią córką, Izzy. Boi się, że za jednym zamachem straci dwie ważne dla niej osoby. Postanawia sabotować związek pary. Groźby i prośby nie działają. Steve nie daje za wygraną. Między przyjaciółmi dochodzi do wojny. Finalnie mąż Alice traci cierpliwość - widzi żonę w zupełnie innym świetle. Steve wie, że Izzy to jego szansa na szczęście, jednak Alice nie podda się bez walki.
Antoni Porowski: w rytmie miasta – 8 czerwca
Od kultowych miejsc po ukryte perełki – Antoni Porowski, zainspirowany serią Nat Geo „Best of the World”, odkrywa najbardziej niezwykłe zakątki świata. W sercu Paryża, Meksyku, Londynu i rodzinnego Nowego Jorku szuka autentycznych, niezapomnianych wrażeń. Jego inspirująca podróż wykracza poza utarte szlaki, by pokazać widzom najlepsze miejsca, hotele i restauracje. To szansa, by odkryć prawdziwą duszę każdego miasta, jego kulturę, a przede wszystkim jego mieszkańców.
Król dopalaczy – 10 czerwca
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym „Wilk z Wall Street” z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?
Avatar: Ogień i popiół – 24 czerwca
Trzecia część przygód żołnierza Jake’a Sully’ego, lidera ludu Na’vi, i jego rodziny. Rodzina Sullych jeszcze nie otrząsnęła się z jednej tragedii, gdy z pomocą Wietrznych Kupców musi zapobiec kolejnej. Tymczasem, zostają zaatakowani przez Klan Popiołu, który obwinia Eywę o zniszczenie jego domu. Ostrzeżenie: sceny z migającymi światłami mogą być szkodliwe dla widzów wrażliwych na światło.
The Bear (Sezon 5) – 26 czerwca
W piątym, finałowym sezonie serialu FX „The Bear” Sydney, Richie i Sugar odkrywają, że Carmy rzucił branżę i zostawił im restaurację. Bez pieniędzy, z groźbą sprzedaży i nadciągającą burzą, ekipa musi zewrzeć szeregi, by wydać ostatni serwis. W końcu zrozumieją, że „idealna” restauracja to nie jedzenie, a ludzie, którzy ją tworzą.
