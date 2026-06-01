Disney+ w czerwcu zaoferuje wielkie kinowe nowości. Avatar 3 do obejrzenia na platformie

Disney przyszykował jedną z najlepszych ofert swojej platformy streamingowej. W czerwcu na Disney+, oprócz zapowiedzianego wcześniej wielkiego hitu science fiction od Pixara, w bibliotece serwisu pojawią się także długo oczekiwany Avatar: Ogień i popiół, nowy sezon serialu The Bear, a także polski Król dopalaczy. Ponadto wśród serialowych nowości warto wyróżnić zupełnie nowe propozycje, czyli Niestworzeni do pracy, a także Alice i Steve. Poniżej znajdziecie pełną listę premier na czerwiec w Disney+.

Piątka dwudziestolatków z Manhattanu to pracoholicy, którzy walczą o sukces zawodowy. O szczęściu osobistym pomyślą później... jeśli starczy im na to czasu.

Alive i Steve – 8 czerwca

Alice odkrywa, że jej najlepszy przyjaciel Steve spotyka się z jej 26-letnią córką, Izzy. Boi się, że za jednym zamachem straci dwie ważne dla niej osoby. Postanawia sabotować związek pary. Groźby i prośby nie działają. Steve nie daje za wygraną. Między przyjaciółmi dochodzi do wojny. Finalnie mąż Alice traci cierpliwość - widzi żonę w zupełnie innym świetle. Steve wie, że Izzy to jego szansa na szczęście, jednak Alice nie podda się bez walki.

Antoni Porowski: w rytmie miasta – 8 czerwca

Od kultowych miejsc po ukryte perełki – Antoni Porowski, zainspirowany serią Nat Geo „Best of the World”, odkrywa najbardziej niezwykłe zakątki świata. W sercu Paryża, Meksyku, Londynu i rodzinnego Nowego Jorku szuka autentycznych, niezapomnianych wrażeń. Jego inspirująca podróż wykracza poza utarte szlaki, by pokazać widzom najlepsze miejsca, hotele i restauracje. To szansa, by odkryć prawdziwą duszę każdego miasta, jego kulturę, a przede wszystkim jego mieszkańców.