Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney+ w czerwcu zaoferuje wielkie kinowe nowości. Avatar 3 do obejrzenia na platformie

Radosław Krajewski
2026/06/01 08:00
0
0

Nie tylko Avatar: Ogień i popiół znalazł się wśród najważniejszych premier czerwca w serwisie Disneya.

Disney przyszykował jedną z najlepszych ofert swojej platformy streamingowej. W czerwcu na Disney+, oprócz zapowiedzianego wcześniej wielkiego hitu science fiction od Pixara, w bibliotece serwisu pojawią się także długo oczekiwany Avatar: Ogień i popiół, nowy sezon serialu The Bear, a także polski Król dopalaczy. Ponadto wśród serialowych nowości warto wyróżnić zupełnie nowe propozycje, czyli Niestworzeni do pracy, a także Alice i Steve. Poniżej znajdziecie pełną listę premier na czerwiec w Disney+.

Disney+
Disney+

Disney+ - oferta na czerwiec 2026

Niestworzeni do pracy – 2 czerwca (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)

Piątka dwudziestolatków z Manhattanu to pracoholicy, którzy walczą o sukces zawodowy. O szczęściu osobistym pomyślą później... jeśli starczy im na to czasu.

Alive i Steve – 8 czerwca

Alice odkrywa, że jej najlepszy przyjaciel Steve spotyka się z jej 26-letnią córką, Izzy. Boi się, że za jednym zamachem straci dwie ważne dla niej osoby. Postanawia sabotować związek pary. Groźby i prośby nie działają. Steve nie daje za wygraną. Między przyjaciółmi dochodzi do wojny. Finalnie mąż Alice traci cierpliwość - widzi żonę w zupełnie innym świetle. Steve wie, że Izzy to jego szansa na szczęście, jednak Alice nie podda się bez walki.

Antoni Porowski: w rytmie miasta – 8 czerwca

Od kultowych miejsc po ukryte perełki – Antoni Porowski, zainspirowany serią Nat Geo „Best of the World”, odkrywa najbardziej niezwykłe zakątki świata. W sercu Paryża, Meksyku, Londynu i rodzinnego Nowego Jorku szuka autentycznych, niezapomnianych wrażeń. Jego inspirująca podróż wykracza poza utarte szlaki, by pokazać widzom najlepsze miejsca, hotele i restauracje. To szansa, by odkryć prawdziwą duszę każdego miasta, jego kulturę, a przede wszystkim jego mieszkańców.

GramTV przedstawia:

Król dopalaczy – 10 czerwca

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym „Wilk z Wall Street” z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?

Avatar: Ogień i popiół – 24 czerwca

Trzecia część przygód żołnierza Jake’a Sully’ego, lidera ludu Na’vi, i jego rodziny. Rodzina Sullych jeszcze nie otrząsnęła się z jednej tragedii, gdy z pomocą Wietrznych Kupców musi zapobiec kolejnej. Tymczasem, zostają zaatakowani przez Klan Popiołu, który obwinia Eywę o zniszczenie jego domu. Ostrzeżenie: sceny z migającymi światłami mogą być szkodliwe dla widzów wrażliwych na światło.

The Bear (Sezon 5) – 26 czerwca

W piątym, finałowym sezonie serialu FX „The Bear” Sydney, Richie i Sugar odkrywają, że Carmy rzucił branżę i zostawił im restaurację. Bez pieniędzy, z groźbą sprzedaży i nadciągającą burzą, ekipa musi zewrzeć szeregi, by wydać ostatni serwis. W końcu zrozumieją, że „idealna” restauracja to nie jedzenie, a ludzie, którzy ją tworzą.

Pozostałe premiery czerwca na Disney+:

  • 3 czerwca – WILL TRENT - SEZON 4
  • 10 czerwca – CZY MNIE SŁYCHAĆ
  • 10 czerwca – SMOCZY NAPASTNIK
  • 12 czerwca – IRON MAN I SUPER EKIPA

Tagi:

Popkultura
Disney
oferta
abonament
streaming
premiery
usługa
Avatar
subskrypcja
nowości
Disney+
The Bear
Avatar 3
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Ogień i popiół
Król dopalaczy
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112