Path of Exile 2 przebiło Diablo 4. Nowy dodatek przyciągnął setki tysięcy graczy

Premiera największej aktualizacji w historii gry przełożyła się na imponujący wynik na Steamie. Diablo 4 może tylko pozazdrościć takich liczb.

Zapowiadana niedawno premiera dodatku Return of the Ancients okazała się ogromnym sukcesem dla Path of Exile 2. Najnowsza aktualizacja sprawiła, że produkcja studia Grinding Gear Games ponownie znalazła się w ścisłej czołówce najpopularniejszych gier na Steamie. Path of Exile 2 na szczycie popularności w Steam W szczytowym momencie po premierze rozszerzenia w grze bawiło się jednocześnie ponad 407 tysięcy użytkowników. Choć nie jest to rekord Path of Exile 2, wynik i tak robi ogromne wrażenie. Dla porównania, najwyższy rezultat w historii gry padł podczas debiutu we wczesnym dostępie pod koniec 2024 roku i wyniósł około 570 tysięcy graczy.

Nowy rezultat pokazuje jednak, że zainteresowanie grą wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Co więcej, nawet pierwsza część serii nigdy nie osiągnęła podobnych wyników, mimo że przez lata funkcjonowała jako darmowa produkcja rozwijana regularnymi sezonami i dodatkami. Dzięki premierze Return of the Ancients Path of Exile 2 awansowało również do grona najpopularniejszych tytułów na Steamie. W momencie publikacji ustępowało jedynie takim gigantom jak Counter-Strike 2, Dota 2 oraz PUBG. Warto dodać, że jest to bezpośredni wynik trwającej promocji – w weekend gra była dostępna za darmo, natomiast do 12 czerwca będzie kosztować jedynie 62 zł.

Nie sposób przy tej okazji nie spojrzeć w stronę Diablo 4. Produkcja Blizzarda również ma za sobą udane miesiące, jednak jej rekord aktywności na Steamie jest wyraźnie niższy. Najlepszy wynik gry po premierze dodatku Lord of Hatred wyniósł około 64 tysiące jednoczesnych użytkowników. Oczywiście statystyki Steam nie pokazują pełnego obrazu popularności Diablo 4, które jest dostępne także przez Battle.net i konsole. Mimo to różnica między obiema produkcjami pozostaje bardzo wyraźna. Kluczowe będzie teraz to, czy Grinding Gear Games zdoła utrzymać zainteresowanie graczy. Twórcy od miesięcy zapowiadają gruntowne zmiany w końcowej fazie rozgrywki, a według ich deklaracji nowa zawartość ma zapewnić nawet kilkadziesiąt godzin dodatkowej zabawy po ukończeniu głównej części kampanii.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










