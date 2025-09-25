Wielki hit w PS Plus na październik. Sony przyszykowało niezwykłą niespodziankę

Mocna oferta PlayStation Plus na przyszły miesiąc.
Na State of Play Sony oficjalnie ogłosiło zestaw gier, które w październiku trafią do subskrybentów PlayStation Plus. Gracze mogą przygotować się na mocny zestaw tytułów, który zadowoli zarówno miłośników mrocznego klimatu, jak i tych, którzy stawiają na humor czy pomysłowe zagadki logiczne.
PlayStation Plus – Alan Wake 2 w ofercie, The Last of Us Part 2 Remastered trafi do usługi Extra i Premium
Od 7 października subskrybenci podstawowego pakietu PS Plus zyskają dostęp do trzech wysoko ocenianych produkcji. Zgodnie z wcześniejszym wyciekiem na liście znalazł się Alan Wake 2, czyli kontynuacja kultowego survival horroru studia Remedy Entertainment, która zdobył uznanie recenzentów i graczy na całym świecie.
Drugą grą jest Goat Simulator 3, zwariowana i pełna absurdu piaskownica pozwalająca wcielić się w niesforną kozę i bawić się w trybie solo lub w kooperacji. Zestaw uzupełnia Cocoon, ceniona niezależna przygodówka science fiction oparta na sprytnych zagadkach środowiskowych, która zachwyciła graczy oryginalnym podejściem do gatunku.
Sony przygotowało również niespodziankę dla subskrybentów wyższych progów abonamentu. Już 26 września, z okazji Last of Us Day, w katalogu PlayStation Plus Extra i Premium pojawi się The Last of Us: Part 2 Remastered. To rozszerzona wersja jednej z najbardziej nagradzanych gier ostatnich lat, oferująca poprawioną oprawę graficzną i dodatkowe funkcje na konsoli PlayStation 5.
Dla graczy korzystających z najwyższego wariantu subskrypcji szykują się powroty legendarnych tytułów. W wkrótce do katalogu Classics dołączą Tekken 3, Soulcalibur 3 oraz Tomb Raider Anniversary. Sony nie podało jeszcze dokładnych dat premier tych gier, ale możliwe, że część z nich trafi do oferty już w najbliższych miesiącach.
