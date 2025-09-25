Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki hit w PS Plus na październik. Sony przyszykowało niezwykłą niespodziankę

Radosław Krajewski
2025/09/25 00:11
0
0

Mocna oferta PlayStation Plus na przyszły miesiąc.

Na State of Play Sony oficjalnie ogłosiło zestaw gier, które w październiku trafią do subskrybentów PlayStation Plus. Gracze mogą przygotować się na mocny zestaw tytułów, który zadowoli zarówno miłośników mrocznego klimatu, jak i tych, którzy stawiają na humor czy pomysłowe zagadki logiczne.

PlayStation Plus

PlayStation Plus – Alan Wake 2 w ofercie, The Last of Us Part 2 Remastered trafi do usługi Extra i Premium

Od 7 października subskrybenci podstawowego pakietu PS Plus zyskają dostęp do trzech wysoko ocenianych produkcji. Zgodnie z wcześniejszym wyciekiem na liście znalazł się Alan Wake 2, czyli kontynuacja kultowego survival horroru studia Remedy Entertainment, która zdobył uznanie recenzentów i graczy na całym świecie.

Drugą grą jest Goat Simulator 3, zwariowana i pełna absurdu piaskownica pozwalająca wcielić się w niesforną kozę i bawić się w trybie solo lub w kooperacji. Zestaw uzupełnia Cocoon, ceniona niezależna przygodówka science fiction oparta na sprytnych zagadkach środowiskowych, która zachwyciła graczy oryginalnym podejściem do gatunku.

GramTV przedstawia:

Sony przygotowało również niespodziankę dla subskrybentów wyższych progów abonamentu. Już 26 września, z okazji Last of Us Day, w katalogu PlayStation Plus Extra i Premium pojawi się The Last of Us: Part 2 Remastered. To rozszerzona wersja jednej z najbardziej nagradzanych gier ostatnich lat, oferująca poprawioną oprawę graficzną i dodatkowe funkcje na konsoli PlayStation 5.

Dla graczy korzystających z najwyższego wariantu subskrypcji szykują się powroty legendarnych tytułów. W wkrótce do katalogu Classics dołączą Tekken 3, Soulcalibur 3 oraz Tomb Raider Anniversary. Sony nie podało jeszcze dokładnych dat premier tych gier, ale możliwe, że część z nich trafi do oferty już w najbliższych miesiącach.

Tagi:

News
Sony
PlayStation
PlayStation Plus
oferta
PS Plus
Sony Interactive Entertainment
abonament
Alan Wake 2
PlayStation 5
PS5
usługa
subskrypcja
State of Play
PlayStation Plus Premium
PlayStation Plus Extra
Goat Simulator 3
Cocoon
The Last of Us Part 2 Remastered
The Last of Us: Part II Remastered
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112