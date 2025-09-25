Wielki hit w PS Plus na październik. Sony przyszykowało niezwykłą niespodziankę

Na State of Play Sony oficjalnie ogłosiło zestaw gier, które w październiku trafią do subskrybentów PlayStation Plus. Gracze mogą przygotować się na mocny zestaw tytułów, który zadowoli zarówno miłośników mrocznego klimatu, jak i tych, którzy stawiają na humor czy pomysłowe zagadki logiczne.

PlayStation Plus – Alan Wake 2 w ofercie, The Last of Us Part 2 Remastered trafi do usługi Extra i Premium

Od 7 października subskrybenci podstawowego pakietu PS Plus zyskają dostęp do trzech wysoko ocenianych produkcji. Zgodnie z wcześniejszym wyciekiem na liście znalazł się Alan Wake 2, czyli kontynuacja kultowego survival horroru studia Remedy Entertainment, która zdobył uznanie recenzentów i graczy na całym świecie.