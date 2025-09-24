Alan Wake 2 trafi do PlayStation Plus? Przeciek ujawnia datę dostępności gry

Jeden z najbardziej docenionych tytułów 2023 roku prawdopodobnie dołączy do oferty PlayStation Plus już w przyszłym miesiącu. Znany informator billbil-kun ujawnił, że Alan Wake 2, stworzony przez studio Remedy Entertainment, będzie jedną z trzech darmowych gier dostępnych dla subskrybentów PS Plus w październiku.

Alan Wake 2 trafi do PlayStation Plus?

Według przecieku gra ma być dostępna od 7 października do 4 listopada 2025 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy w ramach oferty pojawią się również dwa dodatki do gry, czyli Night Springs oraz The Lake House. Pełna lista październikowych tytułów dla abonentów PS Plus nie jest jeszcze znana. Oczekuje się, że PlayStation ogłosi ją podczas wydarzenia State of Play 24 września (dzisiaj) lub najpóźniej do 1 października. Obecnie użytkownicy usługi mogą przypisać do swoich bibliotek gry Stardew Valley, Psychonauts 2 i Viewfinder, a także korzystać z poszerzonego we wrześniu katalogu tytułów, do którego dołączyły między innymi WWE 2K25.