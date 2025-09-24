Zaloguj się lub Zarejestruj

Alan Wake 2 trafi do PlayStation Plus? Przeciek ujawnia datę dostępności gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/24 20:00
Jeśli informacje się potwierdzą to być może wkrótce zagramy w Alan Wake 2 w ramach abonamentu PlayStation Plus.

Jeden z najbardziej docenionych tytułów 2023 roku prawdopodobnie dołączy do oferty PlayStation Plus już w przyszłym miesiącu. Znany informator billbil-kun ujawnił, że Alan Wake 2, stworzony przez studio Remedy Entertainment, będzie jedną z trzech darmowych gier dostępnych dla subskrybentów PS Plus w październiku.

Alan Wake 2
Alan Wake 2

Alan Wake 2 trafi do PlayStation Plus?

Według przecieku gra ma być dostępna od 7 października do 4 listopada 2025 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy w ramach oferty pojawią się również dwa dodatki do gry, czyli Night Springs oraz The Lake House. Pełna lista październikowych tytułów dla abonentów PS Plus nie jest jeszcze znana. Oczekuje się, że PlayStation ogłosi ją podczas wydarzenia State of Play 24 września (dzisiaj) lub najpóźniej do 1 października. Obecnie użytkownicy usługi mogą przypisać do swoich bibliotek gry Stardew Valley, Psychonauts 2 i Viewfinder, a także korzystać z poszerzonego we wrześniu katalogu tytułów, do którego dołączyły między innymi WWE 2K25.

Alan Wake 2 to thriller psychologiczny z elementami survival horroru, będący kontynuacją kultowego tytułu z 2010 roku. Akcja rozgrywa się w mrocznym miasteczku Bright Falls oraz jego okolicach. Gracz śledzi dwie przeplatające się historie: Alana Wake’a, pisarza uwięzionego w alternatywnej, koszmarnej rzeczywistości zwanej Mrocznym Miejscem oraz Sagi Anderson, agentki FBI badającej serię brutalnych morderstw.

GramTV przedstawia:

Gra łączy eksplorację, rozwiązywanie zagadek i walkę z nadprzyrodzonymi istotami w klimacie grozy i tajemnicy. Kluczową mechaniką jest światło, które pomaga przetrwać starcia z wrogami opętanymi przez mrok. Tytuł chwalono za filmową narrację, głęboki klimat oraz oprawę wizualną opartą na silniku Northlight.

Alan Wake 2 miało swoją premierę dokładnie 27 października 2023 roku. Gra pojawiła się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/alan-wake-2-will-be-an-october-playstation-plus-game

Tagi:

News
PlayStation
horror
PlayStation Plus
Remedy Entertainment
Alan Wake
PS Plus
remedy
survival horror
abonament
survival
Alan Wake 2
PlayStation 5
PS5
subskrypcja
horror psychologiczny
Alan Wake 2: The Lake House
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

