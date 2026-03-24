Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki hit już od dzisiaj w Xbox Game Pass. Zagramy w jRPG z 91 procentami pozytywnych ocen

Mikołaj Berlik
2026/03/24 11:10
0
0

Microsoft rozszerza marcową ofertę.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 24 marca w usługach Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz PC Game Pass zadebiutowała ósma główna odsłona kultowej serii od SEGA. Like a Dragon: Infinite Wealth to gra, która zachwyciła recenzentów, zdobywając średnią ocen na poziomie 89/100 w serwisie Metacritic oraz 91 procent pozytywnych opinii na Steamie.

Like a Dragon: Infinite Wealth w Xbox Game Pass – hawajska przygoda dostępna od dziś

Like a Dragon: Infinite Wealth jest bezpośrednią kontynuacją losów Ichibana Kasugi, któremu tym razem towarzyszy legendarny „Smok Dojimy” – Kazuma Kiryu. Ich wspólna podróż rzuca graczy na zupełnie nowe tereny: po raz pierwszy w historii serii opuszczamy granice Japonii, by zwiedzić słoneczne Honolulu. Hawajska metropolia w momencie premiery była największą mapą, jaką kiedykolwiek stworzyło Ryu Ga Gotoku Studio, oferując setki godzin zabawy.

Rozgrywka opiera się na sprawdzonym, turowym systemie walki drużynowej, który zadebiutował w poprzedniej części. Twórcy dopracowali ten model, dodając więcej możliwości interakcji z otoczeniem i dynamiczne pozycjonowanie postaci. Oprócz epickiego, wzruszającego wątku fabularnego, na graczy czeka cała masa minigier, w tym rozbudowany tryb budowania własnego kurortu na wyspie Dondoko oraz zbieranie Sujimonów.

Dwaj niezwykli bohaterowie, których połączyło przeznaczenie – a może coś znacznie bardziej złowrogiego…

Ichiban Kasuga, niepowstrzymany outsider, który nie raz podnosił się z dna, oraz Kazuma Kiryu, złamany człowiek, który stoi w obliczu swoich ostatnich dni.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że premiera Like a Dragon: Infinite Wealth w Game Passie to część szerszej ofensywy Microsoftu na przełomie marca i kwietnia 2026 roku. Zaledwie kilka dni temu, 19 marca, do usługi trafiło legendarne Sekiro: Shadows Die Twice (Gra Roku 2019), co czyni obecną ofertę abonamentu jedną z najsilniejszych w ostatnich miesiącach.

Tagi:

News
PC
SEGA
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
Like a Dragon
Like a Dragon: Infinite Wealth
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112