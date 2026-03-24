Wielki hit już od dzisiaj w Xbox Game Pass. Zagramy w jRPG z 91 procentami pozytywnych ocen

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 24 marca w usługach Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz PC Game Pass zadebiutowała ósma główna odsłona kultowej serii od SEGA. Like a Dragon: Infinite Wealth to gra, która zachwyciła recenzentów, zdobywając średnią ocen na poziomie 89/100 w serwisie Metacritic oraz 91 procent pozytywnych opinii na Steamie.

Like a Dragon: Infinite Wealth w Xbox Game Pass – hawajska przygoda dostępna od dziś

Like a Dragon: Infinite Wealth jest bezpośrednią kontynuacją losów Ichibana Kasugi, któremu tym razem towarzyszy legendarny „Smok Dojimy” – Kazuma Kiryu. Ich wspólna podróż rzuca graczy na zupełnie nowe tereny: po raz pierwszy w historii serii opuszczamy granice Japonii, by zwiedzić słoneczne Honolulu. Hawajska metropolia w momencie premiery była największą mapą, jaką kiedykolwiek stworzyło Ryu Ga Gotoku Studio, oferując setki godzin zabawy.