Wielki hit już od dzisiaj w Xbox Game Pass. Zagramy w jRPG z 91 procentami pozytywnych ocen

Like a Dragon: Infinite Wealth w Xbox Game Pass – hawajska przygoda dostępna od dziś
Like a Dragon: Infinite Wealth jest bezpośrednią kontynuacją losów Ichibana Kasugi, któremu tym razem towarzyszy legendarny „Smok Dojimy” – Kazuma Kiryu. Ich wspólna podróż rzuca graczy na zupełnie nowe tereny: po raz pierwszy w historii serii opuszczamy granice Japonii, by zwiedzić słoneczne Honolulu. Hawajska metropolia w momencie premiery była największą mapą, jaką kiedykolwiek stworzyło Ryu Ga Gotoku Studio, oferując setki godzin zabawy.
Rozgrywka opiera się na sprawdzonym, turowym systemie walki drużynowej, który zadebiutował w poprzedniej części. Twórcy dopracowali ten model, dodając więcej możliwości interakcji z otoczeniem i dynamiczne pozycjonowanie postaci. Oprócz epickiego, wzruszającego wątku fabularnego, na graczy czeka cała masa minigier, w tym rozbudowany tryb budowania własnego kurortu na wyspie Dondoko oraz zbieranie Sujimonów.
Dwaj niezwykli bohaterowie, których połączyło przeznaczenie – a może coś znacznie bardziej złowrogiego…
Ichiban Kasuga, niepowstrzymany outsider, który nie raz podnosił się z dna, oraz Kazuma Kiryu, złamany człowiek, który stoi w obliczu swoich ostatnich dni.
Warto przypomnieć, że premiera Like a Dragon: Infinite Wealth w Game Passie to część szerszej ofensywy Microsoftu na przełomie marca i kwietnia 2026 roku. Zaledwie kilka dni temu, 19 marca, do usługi trafiło legendarne Sekiro: Shadows Die Twice (Gra Roku 2019), co czyni obecną ofertę abonamentu jedną z najsilniejszych w ostatnich miesiącach.
