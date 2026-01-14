Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki hit do zgarnięcia za darmo na Steam. Ujawniono kolejny prezent na PC

Radosław Krajewski
2026/01/14 13:10
0
0

Oferta ruszy w przyszłym tygodniu.

Po rozdaniu polskiego This War of Mine Lenovo ogłosiło kolejną grę, którą rozda za darmo już w przyszłym tygodniu. Tym razem będzie to wielki hit indie z 2023 roku, czyli świetnie przyjęta DREDGE. Tytuł na Steam może pochwalić się aż 95% pozytywnych recenzji. Wkrótce posiadacze komputerów osobistych będą mogli zdobyć ten tytuł, choć tym razem zasady będą nieco inne, niż w przypadku poprzednich rozdawnictw.

Steam
Steam

DREDGE za darmo od Legion Gaming Community

Podobnie jak w poprzednich ofertach, również tym razem liczba kluczy będzie mocno ograniczona. Jednak tym razem klucze nie będą rozdawane na specjalnej stronie na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, ale podczas transmisji na żywo, która rozpocznie się w środę, 21 stycznia o godzinie 18:00 czasu polskiego i potrwa do 21:00. W tym czasie uczestnicy, aby zdobyć klucz, będą musieli zdobyć 1000 punktów kanału, co odpowiada 2 godzin oglądania transmisji. Jeżeli nie zdobędziecie klucza w środę, również dzień później, czyli w czwartek 22 stycznia od godziny 18:00, będziecie mieli możliwość zgarnąć DREDGE za darmo. Więcej o szczegółach akcji napisano na oficjalnej stronie promocji.

Obejmij dowodzenie nad statkiem rybackim i eksploruj odległe wyspy oraz otaczającej je wody. Sprzedawaj zdobycze miejscowym i wykonuj zadania, aby dowiedzieć się więcej o burzliwej przeszłości każdego obszaru. Ulepsz wyposażenie statku, aby przeczesywać głębokie rowy morskie i przemierzać odległe miejsca. Pamiętaj, aby pilnować czasu: nie spodoba Ci się to, co czyha w mroku...

Zaczynając w nowym domu na odległym archipelagu „The Marrows”, wypłyń i przeczesuj głębiny morskie w poszukiwaniu ciekawych przedmiotów do zebrania i ponad 125 morskich stworzeń. Eksploruj każdy obszar, wykonując zadania i odwiedzając sąsiednie wyspy – każda z niepowtarzalnymi możliwościami, mieszkańcami i tajemnicami.

Niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku – musisz uważać na ostre skały i rafy koralowe, choć największe zagrożenie czai się we mgle, która spowija morze nocą – czytamy w oficjalnym opisie gry.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://gaming.lenovo.com/game-key-drops

Tagi:

PC
Steam
promocja
darmowe gry
oferta
Team 17
za darmo
cyfrowa dystrybucja
Lenovo
promocje
sklep
prezent
okazja
gry za darmo
Dredge
Black Salt Games
Legion Gaming Community
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112