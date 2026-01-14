Wielki hit do zgarnięcia za darmo na Steam. Ujawniono kolejny prezent na PC

Po rozdaniu polskiego This War of Mine Lenovo ogłosiło kolejną grę, którą rozda za darmo już w przyszłym tygodniu. Tym razem będzie to wielki hit indie z 2023 roku, czyli świetnie przyjęta DREDGE. Tytuł na Steam może pochwalić się aż 95% pozytywnych recenzji. Wkrótce posiadacze komputerów osobistych będą mogli zdobyć ten tytuł, choć tym razem zasady będą nieco inne, niż w przypadku poprzednich rozdawnictw.

DREDGE za darmo od Legion Gaming Community

Podobnie jak w poprzednich ofertach, również tym razem liczba kluczy będzie mocno ograniczona. Jednak tym razem klucze nie będą rozdawane na specjalnej stronie na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, ale podczas transmisji na żywo, która rozpocznie się w środę, 21 stycznia o godzinie 18:00 czasu polskiego i potrwa do 21:00. W tym czasie uczestnicy, aby zdobyć klucz, będą musieli zdobyć 1000 punktów kanału, co odpowiada 2 godzin oglądania transmisji. Jeżeli nie zdobędziecie klucza w środę, również dzień później, czyli w czwartek 22 stycznia od godziny 18:00, będziecie mieli możliwość zgarnąć DREDGE za darmo. Więcej o szczegółach akcji napisano na oficjalnej stronie promocji.