Na Teutatesa! Asterix & Obelix – Mission Babylon na PS5 ponad 50% taniej

Pora zasiąść do PlayStation 5. No chyba, że niebo spadnie nam na głowy.

Jeżeli jednak nie, to warto zainteresować się omawianą promocją. Szczególnie, jeżeli jest się fanem dwóch niesfornych Galów.

Asterix & Obelix za mniej niż połowę ceny

W Media Expert z 52-procentowną obniżką kupimy bowiem grę Asterix & Obelix – Mission Babylon w wersji na konsolę PlayStation 5. Mowa tutaj o stworzonej przez Balio Studio i wydanej przez Microids produkcji, która ukazała się na rynku pod koniec ubiegłego roku. Jest ona przedstawicielem gatunku trójwymiarowych platformówek. Coś dla siebie znajdą tutaj też fani gry w duecie, gdyż przewidziany jest coop. A zamiast 166,99 zł, zapłacimy jedynie 79,99 zł.