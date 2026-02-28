Zaloguj się lub Zarejestruj

Na Teutatesa! Asterix & Obelix – Mission Babylon na PS5 ponad 50% taniej

Maciej Petryszyn
2026/02/28 11:50
0
0

Pora zasiąść do PlayStation 5. No chyba, że niebo spadnie nam na głowy.

Jeżeli jednak nie, to warto zainteresować się omawianą promocją. Szczególnie, jeżeli jest się fanem dwóch niesfornych Galów.

Asterix & Obelix – Mission Babylon
Asterix & Obelix – Mission Babylon

Asterix & Obelix za mniej niż połowę ceny

W Media Expert z 52-procentowną obniżką kupimy bowiem grę Asterix & Obelix – Mission Babylon w wersji na konsolę PlayStation 5. Mowa tutaj o stworzonej przez Balio Studio i wydanej przez Microids produkcji, która ukazała się na rynku pod koniec ubiegłego roku. Jest ona przedstawicielem gatunku trójwymiarowych platformówek. Coś dla siebie znajdą tutaj też fani gry w duecie, gdyż przewidziany jest coop. A zamiast 166,99 zł, zapłacimy jedynie 79,99 zł.

Oto niesamowita, zupełnie nowa przygoda z Asterixem i Obelixem!

Tym razem nasi bohaterowie opuszczają ukochaną wioskę, by wyruszyć w długą podróż przez Królestwo Partów, odległe państwo zagrożone rzymską inwazją. Ich misja? Ocalić króla Partów, który padł ofiarą śmiertelnej trucizny uwarzonej przez sprzymierzonego z Cezarem czarnoksiężnika.

Po drodze muszą zebrać składniki na antidotum i bić się z rzymskimi legionistami. Pomogą również lokalnym mieszkańcom w egzotycznych i cudownych okolicach.

Dzięki odwadze, legendarnej zaradności i wielu dobrze wymierzonym ciosom, Asterix i Obelix odeprą najeźdźców i udowodnią, że nawet tak daleko od domu niezłomni Galowie są nadal niepowstrzymani!

Przeżyj historię pełną humoru, epickich bitew i niezapomnianych spotkań w ekscytującej grze platformowej.

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
cena
Microids
PlayStation 5
PS5
okazja
Asterix & Obelix
Asterix & Obelix – Mission Babylon
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112