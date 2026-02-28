Na Teutatesa! Asterix & Obelix – Mission Babylon na PS5 ponad 50% taniej

Jeżeli jednak nie, to warto zainteresować się omawianą promocją. Szczególnie, jeżeli jest się fanem dwóch niesfornych Galów.
Asterix & Obelix za mniej niż połowę ceny
W Media Expert z 52-procentowną obniżką kupimy bowiem grę Asterix & Obelix – Mission Babylon w wersji na konsolę PlayStation 5. Mowa tutaj o stworzonej przez Balio Studio i wydanej przez Microids produkcji, która ukazała się na rynku pod koniec ubiegłego roku. Jest ona przedstawicielem gatunku trójwymiarowych platformówek. Coś dla siebie znajdą tutaj też fani gry w duecie, gdyż przewidziany jest coop. A zamiast 166,99 zł, zapłacimy jedynie 79,99 zł.
- Asterix & Obelix – Mission Babylon (PS5) – 79,99 zł
Oto niesamowita, zupełnie nowa przygoda z Asterixem i Obelixem!
Tym razem nasi bohaterowie opuszczają ukochaną wioskę, by wyruszyć w długą podróż przez Królestwo Partów, odległe państwo zagrożone rzymską inwazją. Ich misja? Ocalić króla Partów, który padł ofiarą śmiertelnej trucizny uwarzonej przez sprzymierzonego z Cezarem czarnoksiężnika.
Po drodze muszą zebrać składniki na antidotum i bić się z rzymskimi legionistami. Pomogą również lokalnym mieszkańcom w egzotycznych i cudownych okolicach.
Dzięki odwadze, legendarnej zaradności i wielu dobrze wymierzonym ciosom, Asterix i Obelix odeprą najeźdźców i udowodnią, że nawet tak daleko od domu niezłomni Galowie są nadal niepowstrzymani!
Przeżyj historię pełną humoru, epickich bitew i niezapomnianych spotkań w ekscytującej grze platformowej.
