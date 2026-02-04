Wielka zmiana w The Last of Us. Zastąpiono aktora w ważnej roli i nowa osoba w obsadzie

Ta gwiazda nie wróci w trzecim sezonie serialu od HBO.

HBO kompletuje obsadę trzeciego sezonu serialu The Last of Us. Potwierdzono, że w nowych odcinkach dojdzie do istotnej zmiany personalnej, a także pojawi się zupełnie nowa postać znana fanom gry. The Last of Us – Jorge Lendeborg Jr. zastąpi Danny’ego Ramireza w roli Manny’ego Rolę Manny’ego przejmie Jorge Lendeborg Jr., który zastąpi Danny Ramirez. Dotychczasowy odtwórca tej postaci nie wróci do serialu ze względu na konflikty terminowe, w tym kręcenie Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Lendeborg Jr. znany jest z takich produkcji, jak Bumblebee, Spider-Man: Bez drogi do domu oraz Nocne kły. Produkcja trzeciego sezonu ma ruszyć wiosną, a zdjęcia będą realizowane przez kilka kolejnych miesięcy w Vancouver.

Jednocześnie potwierdzono angaż Clea DuVall, która wcieli się w jedną z Serafitek. To frakcja doskonale znana graczom i istotna dla dalszego rozwoju fabuły. Wszystko wskazuje na to, że trzeci sezon jeszcze mocniej zagłębi się w konflikty pomiędzy poszczególnymi grupami ocalałych.

Nowa odsłona serialu ma zostać opowiedziana z perspektywy Abby, granej przez Kaitlyn Dever, która powróci jako główna bohaterka. Ważne role nadal będą odgrywać także Bella Ramsey, Gabriel Luna oraz Isabela Merced. Trwają również poszukiwania aktorów do ról Leva i Yary, czyli rodzeństwa kluczowego dla tej części historii. Za sterami produkcji pozostaje Craig Mazin, który w trzecim sezonie pełni funkcję jedynego showrunnera. Serial, współtworzony wcześniej z Neil Druckmann, od samego początku jest jednym z największych hitów HBO i jedną z najgłośniejszych adaptacji gier wideo w historii telewizji. Niedawno dowiedzieliśmy się, że trzeci sezon The Last of Us może być ostatnim. Tak wynika z niedawnych słów Casey’a Bloysa, szefa HBO. The Last of Us – recenzja 2. sezonu. Upadek ze szczytu

