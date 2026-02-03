Hit science fiction od Netflixa zbliża się do premiery 2 sezonu. Serial osiągnął ważny krok

Potwierdzono dobre wieści dla fanów tego serialu.

Produkcja drugiego sezonu Problemu trzech ciał oficjalnie dobiegła końca. Ekipa serialu Netflixa zakończyła zdjęcia pod koniec stycznia w Budapeszcie, zamykając intensywny okres prac, który rozpoczął się latem ubiegłego roku. Informacja została potwierdzona za sprawą wpisów i nagrań udostępnianych przez członków obsady i twórców. Problem trzech ciał – zakończono prace na planie drugiego sezonu serialu science fiction od Netflixa Na planie pojawili się zarówno aktorzy znani z pierwszego sezonu, jak i nowe twarze. Wśród nich znalazł się reżyser Miguel Sapochnik, kojarzony z pracą przy serialach z uniwersum Gry o tron. W zdjęciach uczestniczyli między innymi Jess Hong, Benedict Wong, Liam Cunningham, Marlo Kelly oraz Ellie de Lange. Zwieńczeniem prac była wspólna impreza, podczas której Benedict Wong stanął nawet za konsoletą DJ-ską. Zdjęcia i nagrania zobaczycie w tym miejscu.

Podczas wydarzenia promocyjnego What Next? potwierdzono, że drugi sezon zadebiutuje w 2026 roku na platformie Netflix. Choć zdjęcia są już zakończone, widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Skala efektów specjalnych oraz zaawansowana postprodukcja sprawiają, że premiera spodziewana jest dopiero pod koniec bieżącego roku. Netflix opublikował również krótki, niepokojący opis fabuły nadchodzących odcinków: Gdy inwazja obcych się zbliża, ludzkość przygotowuje się do nadchodzącej konfrontacji na Ziemi i poza nią.

Za reżyserię drugiego sezonu odpowiada co najmniej dwóch twórców. Do pracy wraca Jeremy Podeswa, a do zespołu dołącza wspomniany Miguel Sapochnik, co sugeruje kontynuację rozmachu znanego z pierwszej serii. Warto dodać, że serial ma już zapewniony trzeci i jednocześnie finałowy sezon. Choć Netflix nie ogłosił jeszcze terminu rozpoczęcia zdjęć, wiadomo, że kolejne serie powstają na Węgrzech i planowane są do realizacji jedna po drugiej, z krótką przerwą produkcyjną. Według nieoficjalnych informacji prace nad ostatnim sezonem mogą zakończyć się dopiero w 2027 roku. Obsada również nie jest jeszcze zamknięta. Netflix potwierdził dotychczas udział nowych aktorów, takich jak Alfie Allen, David Yip oraz Jordan Sunshine, jednak kolejne nazwiska mają zostać ujawnione w późniejszym terminie.

