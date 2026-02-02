Po Super Mario i Donkey Kong Nintendo zabiera się za science fiction. Firma pracuje już nad kolejnym filmem

Według najnowszych nieoficjalnych doniesień Nintendo rozpoczęło prace nad filmową adaptacją serii Metroid. Informacja pochodzi od branżowego insidera Daniela Richtmana. Choć na ten moment nie podano żadnych szczegółów dotyczących obsady ani studia odpowiedzialnego za produkcję, sama możliwość powstania filmu wywołała spore poruszenie wśród fanów łowczyni nagród Samus Aran.

Metroid – Nintendo pracuje nad filmem o Samus Aran

Z przecieków wynika, że potencjalna ekranizacja mogłaby czerpać inspirację z wątków znanych z serii Metroid Prime. To akurat moment wyjątkowo sprzyjający takim planom, gdyż niedawno na rynek trafiło Metroid Prime 4: Beyond, które zebrało solidne recenzje i ponownie skierowało uwagę graczy na markę. Krytycy chwalili klimat, eksplorację oraz projekty lokacji, wskazując jednocześnie, że seria wciąż ma ogromny potencjał narracyjny także poza światem gier.