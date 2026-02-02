Po Super Mario i Donkey Kong Nintendo zabiera się za science fiction. Firma pracuje już nad kolejnym filmem

W tym przypadku lepiej sprawdziłaby się aktorska produkcja.
Według najnowszych nieoficjalnych doniesień Nintendo rozpoczęło prace nad filmową adaptacją serii Metroid. Informacja pochodzi od branżowego insidera Daniela Richtmana. Choć na ten moment nie podano żadnych szczegółów dotyczących obsady ani studia odpowiedzialnego za produkcję, sama możliwość powstania filmu wywołała spore poruszenie wśród fanów łowczyni nagród Samus Aran.
Metroid – Nintendo pracuje nad filmem o Samus Aran
Z przecieków wynika, że potencjalna ekranizacja mogłaby czerpać inspirację z wątków znanych z serii Metroid Prime. To akurat moment wyjątkowo sprzyjający takim planom, gdyż niedawno na rynek trafiło Metroid Prime 4: Beyond, które zebrało solidne recenzje i ponownie skierowało uwagę graczy na markę. Krytycy chwalili klimat, eksplorację oraz projekty lokacji, wskazując jednocześnie, że seria wciąż ma ogromny potencjał narracyjny także poza światem gier.
Metroid od dekad zajmuje szczególne miejsce w katalogu Nintendo. Cykl, zapoczątkowany w latach osiemdziesiątych, łączy akcję, eksplorację i elementy science fiction z wyraźnie mroczniejszym tonem niż większość produkcji japońskiego giganta. Historia Samus Aran, samotnej wojowniczki przemierzającej obce planety i walczącej z kosmicznymi zagrożeniami, wielokrotnie była porównywana do klasycznych filmów science fiction. Taki materiał aż prosi się o kinową adaptację, zwłaszcza w bardziej dojrzałej i nastrojowej formie.
Plotki o filmowym Metroidzie wpisują się w szerszą strategię firmy, która coraz śmielej przenosi swoje marki na duży ekran. Ogromny sukces Super Mario Bos. film pokazał, że gry Nintendo potrafią przyciągnąć masową publiczność także poza konsolami. Oficjalnie zapowiedziano już aktorski projekt osadzony w świecie The Legend of Zelda, a kolejne produkcje wydają się tylko kwestią czasu.