Zaloguj się lub Zarejestruj

Po Super Mario i Donkey Kong Nintendo zabiera się za science fiction. Firma pracuje już nad kolejnym filmem

Radosław Krajewski
2026/02/02 12:00
1
0

W tym przypadku lepiej sprawdziłaby się aktorska produkcja.

Według najnowszych nieoficjalnych doniesień Nintendo rozpoczęło prace nad filmową adaptacją serii Metroid. Informacja pochodzi od branżowego insidera Daniela Richtmana. Choć na ten moment nie podano żadnych szczegółów dotyczących obsady ani studia odpowiedzialnego za produkcję, sama możliwość powstania filmu wywołała spore poruszenie wśród fanów łowczyni nagród Samus Aran.

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid – Nintendo pracuje nad filmem o Samus Aran

Z przecieków wynika, że potencjalna ekranizacja mogłaby czerpać inspirację z wątków znanych z serii Metroid Prime. To akurat moment wyjątkowo sprzyjający takim planom, gdyż niedawno na rynek trafiło Metroid Prime 4: Beyond, które zebrało solidne recenzje i ponownie skierowało uwagę graczy na markę. Krytycy chwalili klimat, eksplorację oraz projekty lokacji, wskazując jednocześnie, że seria wciąż ma ogromny potencjał narracyjny także poza światem gier.

Metroid od dekad zajmuje szczególne miejsce w katalogu Nintendo. Cykl, zapoczątkowany w latach osiemdziesiątych, łączy akcję, eksplorację i elementy science fiction z wyraźnie mroczniejszym tonem niż większość produkcji japońskiego giganta. Historia Samus Aran, samotnej wojowniczki przemierzającej obce planety i walczącej z kosmicznymi zagrożeniami, wielokrotnie była porównywana do klasycznych filmów science fiction. Taki materiał aż prosi się o kinową adaptację, zwłaszcza w bardziej dojrzałej i nastrojowej formie.

GramTV przedstawia:

Plotki o filmowym Metroidzie wpisują się w szerszą strategię firmy, która coraz śmielej przenosi swoje marki na duży ekran. Ogromny sukces Super Mario Bos. film pokazał, że gry Nintendo potrafią przyciągnąć masową publiczność także poza konsolami. Oficjalnie zapowiedziano już aktorski projekt osadzony w świecie The Legend of Zelda, a kolejne produkcje wydają się tylko kwestią czasu.

Obecnie nie wiadomo, czy film Metroid będzie aktorską produkcją, jak szykowana Zelda, czy też twórcy będą woleli stworzyć animowany projekt. Niedawno do sieci trafił nowy zwiastun Super Mario Galaxy Film, który zapowiedział wprowadzenie ważnej postaci do uniwersum.

Źródło:https://comicbookmovie.com/video-games/rumor-nintendo-has-begun-development-on-a-metroid-film-a226182

Tagi:

Popkultura
Nintendo
film
science fiction
Metroid
ekranizacja
Metroid Prime 4
sci-fi
Metroid Prime 4: Beyond
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:34

Gotowy przepis na girlbossa. Ale takiego zrobionego dobrze. Ciekawe czy i to schrzanią xD

Najnowszy Metroid mi się podobał, ale trzeba być ignorantem żeby nie widzieć krytyki. Niby grę tworzyło to samo studio (Retro), ale przyszli też ludzie od Halo - 343 Industries. Wiemy gdzie jest Halo i jak został odebrany MP4. Wnioski nasuwają się same... oddanie franczyzy za bardzo w ręce Amerykanów zwiastuje kłopoty xD To samo może stać się z potencjalnym filmem.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112