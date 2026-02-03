38-letnia kultowa seria science fiction powraca. Potwierdzono powstanie nowej serii

Szykuje się kolejny powrót uwielbianego przez fanów serialu science fiction.

Po niemal czterech dekadach od emisji pierwszego odcinka Mystery Science Theater 3000 znów wraca na ekrany. Kultowa komedia science fiction, oparta na bezlitosnym komentowaniu klasycznych filmów klasy B, doczeka się nowych odcinków, choć w formie, która może zaskoczy nawet wiernych fanów. Mystery Science Theater 3000 – powraca kultowa seria science fiction. Twórcy zbierają fundusze na Kickstarterze Za reaktywację odpowiadają wspólnie RiffTrax oraz Shout! Studios. Efektem współpracy mają być cztery premierowe epizody zatytułowane Mystery Science Theater 3000: The RiffTrax Experiments. Co istotne, projekt powstaje przy bezpośrednim udziale widzów, ponieważ jego finansowanie odbywa się za pośrednictwem kampanii na platformie Kickstarter.

Zbiórka błyskawicznie przekroczyła minimalny próg, wynoszący 20 tysięcy dolarów, i już teraz dobija do 1,1 miliona dolarów. Co ciekawe, wcześniejsza zbiórka na powrót MST3K w połowie poprzedniej dekady zakończyła się spektakularnym sukcesem, osiągając 6 mln dolarów.

W nowe odcinki zaangażowani są dobrze znani weterani serii. Michael J. Nelson, Kevin Murphy oraz Bill Corbett nie tylko pełnią funkcje producentów wykonawczych, ale także ponownie wcielą się w swoje ikoniczne role. Do obsady wróci również Mary Jo Pehl jako Pearl Forrester, która pojawiła się w oryginalnej serii. Twórcy podkreślają, że mimo wysokiego budżetu nie planują wizualnej rewolucji. Charakterystyczne, celowo tanie efekty specjalne oraz kukiełki mają pozostać integralną częścią serialu, co jest ukłonem w stronę pierwszej estetyki programu. Mystery Science Theater 3000 zadebiutowało w 1988 roku na lokalnej stacji w Minneapolis, a później trafiło do ramówek Comedy Central oraz SyFy. Emisja zakończyła się w 1999 roku, lecz status kultowy zapewniły serii liczne powtórki oraz kolejne próby wskrzeszenia, w tym sezony przygotowane dla Netflixa i niezależnej platformy dystrybucyjnej.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.