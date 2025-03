Scarlett Johansson debiutuje jako reżyserka. Zobacz pierwsze zdjęcie z Eleanor the Great

Scarlett Johansson wkracza na nowy teren – jej debiut reżyserski, Eleanor the Great, został zgłoszony do Festiwalu Filmowego w Cannes. To ciekawy ruch ze strony aktorki, która do tej pory kojarzona była głównie z występami przed kamerą. Jesteście ciekawi, czy równie dobrze radzi sobie po drugiej stronie kamery?

Pierwsze zdjęcie z filmu Eleanor the Great

W głównych rolach zobaczymy June Squibb, Chiwetela Ejiofora, Erin Kellyman i Jessicę Hecht. Film opowiada historię 90-letniej kobiety, która po śmierci swojej najlepszej przyjaciółki postanawia wrócić do Nowego Jorku i odbudować swoje życie. Szczególne zainteresowanie budzi udział 95-letniej June Squibb, która zachwyciła widzów w zeszłorocznym hicie indie Thelma i ma na koncie nominację do Oscara za Nebraskę Alexandra Payne’a.