Jeśli te plotki się potwierdzą, Batman dostanie przeciwnika, jakiego jeszcze nie miał

Choć postać Amadeusza Arkhama nie pojawiała się dotąd w żadnej filmowej adaptacji, w komiksach DC to fascynująca i mroczna figura — lekarz, który sam popada w szaleństwo, stając się częścią tego, co stworzył. Jeśli plotki się potwierdzą, Reeves może szykować psychologiczny thriller z elementami horroru, idealnie wpisujący się w klimat jego pierwszego Batmana. Co jeszcze ciekawsze, ta plotka otwiera też drogę do tego, że w filmie będzie nie jeden, a wielu przeciwników. Stanie się tak, jeśli Batman w jakiś sposób trafi do przytułku – jak w słynnej grze i komiksie Arkham Asylum.

Na razie pewne jest tylko, że roli powróci Robert Pattinson jako Bruce Wayne, Andy Serkis jako Alfred i Jeffrey Wright jako komisarz Gordon. Prawdopodobny jest także ponowny występ Colina Farrella jako Pingwina i Barry’ego Keoghana jako Jokera (ale znowu, jako postacie drugiego planu). Zdjęcia do Batman 2 rozpoczną się w kwietniu 2026 roku w londyńskim studiu Warner Bros., a premiera planowana jest na październik 2027 roku.