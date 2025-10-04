Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeśli te plotki się potwierdzą, Batman dostanie przeciwnika, jakiego jeszcze nie miał

Jakub Piwoński
2025/10/04 11:30
0
1

Pojawił się w końcu pomysł na głównego antagonistę filmu Batman 2. Wiemy też, kto miałby go zagrać.

Od dłuższego czasu trwają spekulacje, kto stanie naprzeciw Roberta Pattinsona w kontynuacji Batmana. Po sukcesie filmu z 2022 roku (ponad 770 milionów dolarów wpływów) fani zastanawiają się, kto tym razem rzuci wyzwanie Mrocznemu Rycerzowi. Reżyser Matt Reeves dolał jednak oliwy do ognia, sugerując niedawno, że głównym antagonistą nie będzie żadna postać, którą już wcześniej widzieliśmy w filmach o Batmanie.

Tobias Menzies w The Crown
Tobias Menzies w The Crown

Tobias Menzies zagra przeciwnika Batmana?

Według doniesień PopFilm, do obsady może dołączyć Tobias Menzies — aktor znany z Outlandera, Gry o tron i The Crown, nagrodzony Emmy za swoją rolę w tym ostatnim serialu. Menzies ma być rozważany do roli Amadeusza Arkhama, założyciela niesławnego Azylu Arkham, czyli ośrodka dla obłąkanych przestępców Gotham. To miejsce było już wspomniane w pierwszym filmie, kiedy Riddler (Paul Dano) trafił tam po schwytaniu przez Batmana.

GramTV przedstawia:

Choć postać Amadeusza Arkhama nie pojawiała się dotąd w żadnej filmowej adaptacji, w komiksach DC to fascynująca i mroczna figura — lekarz, który sam popada w szaleństwo, stając się częścią tego, co stworzył. Jeśli plotki się potwierdzą, Reeves może szykować psychologiczny thriller z elementami horroru, idealnie wpisujący się w klimat jego pierwszego Batmana. Co jeszcze ciekawsze, ta plotka otwiera też drogę do tego, że w filmie będzie nie jeden, a wielu przeciwników. Stanie się tak, jeśli Batman w jakiś sposób trafi do przytułku – jak w słynnej grze i komiksie Arkham Asylum.

Na razie pewne jest tylko, że roli powróci Robert Pattinson jako Bruce Wayne, Andy Serkis jako Alfred i Jeffrey Wright jako komisarz Gordon. Prawdopodobny jest także ponowny występ Colina Farrella jako Pingwina i Barry’ego Keoghana jako Jokera (ale znowu, jako postacie drugiego planu). Zdjęcia do Batman 2 rozpoczną się w kwietniu 2026 roku w londyńskim studiu Warner Bros., a premiera planowana jest na październik 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/3/report-tobias-menzies-circling-key-villain-role-in-the-batman-part-ii

Tagi:

Popkultura
Batman
DC Comics
DC
Matt Reeves
DC Studios
Tobias Menzies
antagonista
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112