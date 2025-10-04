Jeśli te plotki się potwierdzą, Batman dostanie przeciwnika, jakiego jeszcze nie miał

Od dłuższego czasu trwają spekulacje, kto stanie naprzeciw Roberta Pattinsona w kontynuacji Batmana. Po sukcesie filmu z 2022 roku (ponad 770 milionów dolarów wpływów) fani zastanawiają się, kto tym razem rzuci wyzwanie Mrocznemu Rycerzowi. Reżyser Matt Reeves dolał jednak oliwy do ognia, sugerując niedawno, że głównym antagonistą nie będzie żadna postać, którą już wcześniej widzieliśmy w filmach o Batmanie.
Tobias Menzies zagra przeciwnika Batmana?
Według doniesień PopFilm, do obsady może dołączyć Tobias Menzies — aktor znany z Outlandera, Gry o tron i The Crown, nagrodzony Emmy za swoją rolę w tym ostatnim serialu. Menzies ma być rozważany do roli Amadeusza Arkhama, założyciela niesławnego Azylu Arkham, czyli ośrodka dla obłąkanych przestępców Gotham. To miejsce było już wspomniane w pierwszym filmie, kiedy Riddler (Paul Dano) trafił tam po schwytaniu przez Batmana.
