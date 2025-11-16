DC wprowadza ogromną (i zabawną) zmianę w Batmanie po 83 latach

Zaskakującej zmianie uległ Bat-Sygnał.

DC Comics zdecydowało się na jedną z najbardziej zaskakujących i jednocześnie zabawnych zmian w mitologii Batmana od dekad. Po 83 latach od debiutu kultowego Bat-Sygnału, w Batman #3 autorstwa Matta Fractiona klasyczny reflektor wreszcie ustępuje miejsca... małemu pluszowemu nietoperzowi. DC wprowadza ogromną zmianę w Batmanie po 83 latach Bat-Sygnał pojawił się po raz pierwszy w Detective Comics #60 w 1942 roku i od tamtej pory był jednym z najważniejszych symboli Batmana – zarówno jako sposób komunikacji komisarza Gordona z Mrocznym Rycerzem, jak i narzędzie wzbudzające strach wśród przestępców. Teraz jednak DC postanowiło wywrócić klasykę do góry nogami.

W najnowszym numerze serii Gordon prosi detektywa Harveya Bullocka o „wysłanie sygnału”. Zamiast odpalać potężny reflektor na dachu budynku, Bullock… wystawia w oknie małego pluszowego nietoperza. Komicznie mały gadżet okazuje się działać perfekcyjnie – Batman natychmiast pojawia się na miejscu, a zaskoczony Harvey zastanawia się, ile lat podatnicy Gotham przepłacali za utrzymanie ogromnego reflektora, skoro wystarczył zwykły pluszak.

GramTV przedstawia:

Gordon próbuje bronić tradycyjnego Bat-Sygnału, twierdząc, że symbol miał również znaczenie dla mieszkańców Gotham, ale trudno nie przyznać racji Bullockowi. Scena jest wyraźnym puszczeniem oka do fanów i nawiązaniem do lżejszych historii Mrocznego Rycerza z przeszłości. Nie wiadomo, czy pluszowy „Bat-Sygnał” zostanie w historii Batmana na dłużej. Obecnie sytuacja w Gotham jest wyjątkowo napięta, ponieważ nowym komisarzem policji został Vandal Savage – odwieczny przeciwnik Batmana, który wykorzystuje swoją pozycję, by aktywnie ograniczać działalność Mrocznego Rycerza. Savage nie tylko stara się utrudniać bohaterowi prowadzenie śledztw, lecz także próbuje odciąć go od tradycyjnych form współpracy z policją, takich jak klasyczny Bat-Sygnał. To właśnie dlatego Gordon i Bullock sięgają po bardziej dyskretny sposób kontaktu. Na razie jednak ten zabawny sygnał pozostaje w kanonie.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





