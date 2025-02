Odyseja Nolana na pierwszym oficjalnym zdjęciu. Tak wygląda Matt Damon jako Odyseusz

Zaledwie pod koniec grudnia ubiegłego roku Universal Pictures ujawniło pierwsze szczegóły nowego filmu Christophera Nolana zatytułowanego The Odyssey. To pierwsze zetknięcie brytyjskiego reżysera ze starożytnością, więc możemy spodziewać się epickiej przygodny z monumentalnymi wydarzeniami godnymi tych znanych z greckiej mitologii. Już wkrótce ruszą zdjęcia do filmu, co też sugerują ujęcia przygotowujące plan, na których niedawno mogliśmy zobaczyć wielką statuę konia, przez co niektórzy myśleli, że chodzi o konia trojańskiego. Twórcy nie chcieli dłużej trzymać widzów w niepewności i właśnie opublikowali pierwsze oficjalne zdjęcie pochodzące z filmu.

The Odyssey – pierwsze oficjalne zdjęcie prezentuje Matta Damona w pełnej zbroi

Część aktorów najwyraźniej zameldowała się już na planie, aby oczekiwać momentu wejścia na plan. Wśród nich jest Matt Damon, który niedawno miał przymiarki kostiumu, co też pokazuje pierwsze oficjalne zdjęcie z Odysei Christophera Nolana.