Nowe zdjęcia z The Odyssey. Greccy żołnierze i Christopher Nolan już na planie

Trwają przygotowania do nakręcenia epickiej sceny.

Christopher Nolan przygotowuje epicką historię opartą na greckiej mitologii, w której zobaczymy podróż Odyseusza, bohatera Odysei Homera. W ubiegłym tygodniu Universal Pictures zaprezentowało pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu, a niedawno dowiedzieliśmy się, że w The Odyssey nie zabraknie mitologicznych bóstw, w tym Posejdona, która to rola miała przypaść wielkiej gwieździe. Prace przygotowawcze na planie wciąż trwają i już wkrótce kolejni aktorzy pojawią się w Maroku, aby zacząć nagrywać swoje sceny. Według użytkownika serwisu X prowadzącego konto Christopher Nolan Art & Updates ekipa przygotowuje się do nakręcenia słynnej sceny z koniem trojańskim.

The Odyssey – nowe zdjęcia z planu

Na poniższym zdjęciu na planie dostrzeżono kilku statystów, którzy ubrani są pełny rynsztunek greckich wojowników, którzy najadą na Troję. To pierwsza okazja, aby przyjrzeć się ich kostiumom z bliska.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.