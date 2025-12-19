Najbardziej wyczekiwany film 2026 roku dostał właśnie nowy plakat

Przy okazji premiery Avatar: Ogień i popiół fani Christophera Nolana dostali kolejną zapowiedź jego wyczekiwanego widowiska. Do sieci trafił nowy plakat filmu Odyseja, na którym widzimy hełm Odyseusza. To jednak nie jedyna nowość.

Nowy plakat filmu Odyseja

Już wcześniej, podczas wybranych pokazów IMAX, widzowie mogli zobaczyć sześciominutowy prolog filmu. Choć materiał nie został oficjalnie udostępniony online, w sieci szybko pojawiły się opinie, według których zapowiedź imponuje rozmachem, klimatem i realizacją. Jeśli wierzyć relacjom, Nolan ponownie celuje w kinowe doświadczenie najwyższej próby.