Zaloguj się lub Zarejestruj

Najbardziej wyczekiwany film 2026 roku dostał właśnie nowy plakat

Jakub Piwoński
2025/12/19 08:30
0
0

Film trafi do kin w lipcu przyszłego roku.

Przy okazji premiery Avatar: Ogień i popiół fani Christophera Nolana dostali kolejną zapowiedź jego wyczekiwanego widowiska. Do sieci trafił nowy plakat filmu Odyseja, na którym widzimy hełm Odyseusza. To jednak nie jedyna nowość.

Najbardziej wyczekiwany film 2026 roku dostał właśnie nowy plakat

Nowy plakat filmu Odyseja

Już wcześniej, podczas wybranych pokazów IMAX, widzowie mogli zobaczyć sześciominutowy prolog filmu. Choć materiał nie został oficjalnie udostępniony online, w sieci szybko pojawiły się opinie, według których zapowiedź imponuje rozmachem, klimatem i realizacją. Jeśli wierzyć relacjom, Nolan ponownie celuje w kinowe doświadczenie najwyższej próby.

Przypomnijmy, że Odyseja jest adaptacją słynnego eposu przypisywanego Homerowi, opowiadającego o długiej i pełnej niebezpieczeństw drodze Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej. Równolegle w Itace jego żona Penelopa i syn Telemach muszą mierzyć się z konsekwencjami wieloletniej nieobecności króla.

GramTV przedstawia:

Film został w całości nakręcony kamerami IMAX, a sam Nolan odpowiadał za realizację zdjęć. To jego drugi z rzędu projekt dla wytwórni Universal po oscarowym Oppenheimerze. Odyseja trafi do kin 17 lipca 2026 roku.

Nowy plakat filmu Odyseja, Najbardziej wyczekiwany film 2026 roku dostał właśnie nowy plakat

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/18/new-odyssey-poster

Tagi:

Popkultura
Christopher Nolan
plakat
plakat z filmu
Odyseja
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112