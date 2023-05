Wiele gier first-party PlayStation jest rzekomo „gotowych” do zapowiedzi

Część fanów PlayStation może być zawiedziona ostatnim PlayStation Showcase. Na pokazie Sony pojawiło się bowiem sporo tytułów multiplatformowych, a miłośnicy „Niebieskich” z pewnością liczyli na więcej gier first-party dla PlayStation 5. Tymczasem Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – informuje, że japońska firma ma obecnie wiele tego typu produkcji, które są „w zasadzie gotowe” do zaprezentowania. Z jakiegoś powodu nie pokazano ich jednak na wspomnianym wydarzeniu.

Zdaniem insidera wiele gier first-party PlayStation jest „w zasadzie gotowych” do zapowiedzi

Henderson w artykule opublikowanym na portalu Insider Gaming poinformował, że spodziewał się zobaczyć na PlayStation Showcase 2023 więcej gier first-party PlayStation. Dziennikarz podkreśla, że wiele z powstających w studiach Sony produkcji jest gotowych do pokazania, ale japońska firma z nieznanego mu powodu postanowiła wstrzymać się z ich prezentacją.



W jednym z materiałów wideo insider ujawnił, że osobiście widział zwiastuny niektórych z niezapowiedzianych produkcji i spodziewał się, że zostaną one pokazane właśnie na PlayStation Showcase 2023. Ostatecznie tak się jednak nie stało. Istnieje więc szansa, że w tym roku Sony zaprosi graczy na jeszcze jeden pokaz gier zmierzających na konsole PlayStation.



Henderson po raz kolejny wspomniał również o nowym modelu PlayStation 5 z odłączanym napędem, który rzekomo ma trafić do sprzedaży we wrześniu 2023 roku. Insider uważa, że przed premierą urządzenia Sony będzie musiało w jakiś sposób zapowiedzieć wspomniany sprzęt, dlatego niewykluczone, że będziemy mieli okazję zobaczyć jeszcze jedną prezentację skierowaną do fanów PlayStation.