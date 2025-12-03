Nowa produkcja z Gwiezdnych wojen naprawi błąd popełniony 26 lat temu przez George’a Lucasa

Nie bez przyczyny to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji z uniwersum Star Wars.

W kwietniu tego roku na Star Wars Celebration Lucafilm zapowiedziało nowy serial animowany zatytułowany Star Wars: Maul – Shadow Lord. Jego premiery mamy doczekać się w przyszłym roku i będzie to projekt, który szczególnie oczekiwany jest przez fanów. Maul – Shadow Lord naprawi jeden z największych błędów Mrocznego widma. Star Wars: Maul – Shadow Lord naprawi wielki błąd z Mrocznego widma Choć prequele George’a Lucasa na początku spotkały się z mieszanym przyjęciem, szczególnie Atak klonów, ich odbiór zmienił się wraz z sukcesem animowanych Wojen klonów. To właśnie ta produkcja pokazała, jak wiele niewykorzystanego potencjału tkwiło w bohaterach, którzy w filmach dostali zbyt mało czasu. Wśród nich znalazł się Darth Maul, czyli jeden z najbardziej efektownych, a jednocześnie najbardziej zmarnowanych przeciwników Jedi w historii sagi.

Mroczne widmo przedstawiło Maula jako fascynującego wojownika, który niemal nie mówi i służy głównie jako narzędzie do spektakularnych scen akcji. Jego śmierć z rąk Obi-Wana Kenobiego była dla wielu fanów rozczarowaniem, a sam Lucas przyznawał później, że uśmiercenie go na początku trylogii było błędem. Powrót Maula w Wojnach klonów naprawił tę decyzję, pokazując, że Sith przetrwał i wrócił do gry dzięki pomocy Sióstr Nocy.

Nowy serial Maul – Shadow Lord ma pójść krok dalej. Produkcja skupi się wyłącznie na losach Maula po wydarzeniach z Wojen klonów i przed jego późniejszymi występami w Han Solo: Gwiezdne wojny - historie oraz Star Wars: Rebelianci. To pierwszy raz, kiedy były uczeń Dartha Sidiousa stanie się centralną postacią całej opowieści. Twórcy zapowiedzieli, że zobaczymy jego drogę od zhańbionego wojownika do bezwzględnego przywódcy syndykatu Szkarłatny Świt, a także jego zmagania w galaktyce pogrążonej w chaosie po Rozkazie 66. Fani często zastanawiają się, czy Maul nie pojawiał się zbyt często w ostatnich latach. W praktyce jego rola w Wojnach klonów była ograniczona do wybranych historii, zniknął na cały szósty sezon i większość siódmego, a w Rebeliantach pojawiał się sporadycznie. Wciąż istnieje sporo historii z jego życia, o których wiemy niewiele. Shadow Lord ma wypełnić właśnie tę lukę, pokazując najbardziej intrygujący, a dotąd nieopowiedziany okres jego działalności. Dla wielu widzów będzie to również symboliczne domknięcie historii błędnej decyzji z Mrocznego widma. Lucas wprawdzie cofnął swój błąd, wskrzeszając Maula już wiele temu, lecz dopiero nowy serial uczyni z niego pełnoprawnego bohatera własnej opowieści, dzięki czemu poznamy jeszcze dalsze losy.

