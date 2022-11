Wiedźmin: Stary Świat na dobrej drodze do premiery. Nowe informacje od wydawcy

Jeśli czekacie na pojawienie się gry planszowej Wiedźmin: Stary Świat na sklepowych półkach, to z pewnością zainteresują Was najnowsze informacje dotyczące nadchodzącego dzieła Łukasza Woźniaka. Wydawnictwo Go On Board podzieliło się bowiem świetnymi wiadomościami. Z przekazanych wieści wynika bowiem, że planszowy Wiedźmin znajduje się na dobrej drodze do premiery, która obecnie zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Ruszyła seryjna produkcja gry planszowej Wiedźmin: Stary Świat

Go On Board poinformowało, że w zeszłym tygodniu otrzymało próbki seryjnej produkcji komponentów papierowych, czyli wszystkich pudełek, kart oraz żetonów. Wydawnictwo ujawniło, że elementy prezentują się „niesamowicie” i oczywiście zostały zatwierdzone, a to oznacza, że ruszyła seryjna produkcja gry planszowej Wiedźmin: Stary Świat. Komponenty plastikowe zaakceptowane natomiast już jakiś czas temu i ich produkcja jest już w większości zakończona.



Opublikowano również blisko 3-minutowy filmik z fabryki, dzięki któremu możecie sprawdzić, jak powstaje Wiedźmin: Stary Świat. Materiał znajdziecie na dole wiadomości. To jednak nie koniec informacji na temat planszowego Wiedźmina. Go On Board udostępniło bowiem również polskie wersje instrukcji dodatków, a wszystkie dokumenty znajdziecie pod tym adresem.