Cyberpunk 2077 po pięciu latach. CD Projekt Red ujawnia, dlaczego Night City jest największym antagonistą

Minęło pięć lat od premiery gry Cyberpunk 2077, która zadebiutowała 10 grudnia 2020 roku. Chociaż od tego czasu deweloperzy wprowadzili wiele znaczących aktualizacji, które przekształciły grę, podstawowe motywy i fabuła, leżące u podstaw podróży V, pozostały niezmienne. Akcja gry toczy się w neonowym mieście, które tylko czeka, aby wciągnąć gracza w swoją ciemność, zmuszając go do ciągłej walki o przetrwanie i wytrwałość.

CDPR o mrocznym sercu Cyberpunka 2077. Night City od zawsze miało być zagrożeniem

Tomasz Marchewka, główny scenarzysta Cyberpunka 2077, wyjaśnił, że studio CD Projekt Red dość wcześnie, bo już w trakcie preprodukcji, doszło do wniosku, że Night City ma być w istocie głównym antagonistą gry. Choć w grze występują potężni wrogowie jak Arasaka, to właśnie Night City stanowi wyzwanie dla wszystkich mieszkańców. Marchewka wyznał, że to uczynienie miasta głównym przeciwnikiem było dla nich fascynującą koncepcją.