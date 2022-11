Czy Henry Cavill miał dość Wiedźmina? Ciemne chmury nad serialem Netflixa

Na początku września zakończyły się zdjęcia do trzeciego sezonu Wiedźmina. Nic wtedy nie wskazywało, że niecałe dwa miesiące później Netflix wypuści bombę na swoją własną produkcję, która wstrząśnie światem popkultury. Tym bardziej że podczas tegorocznego Tudum nie brakowało świeżych informacji o Wiedźminie, w tym ogłoszenia premiery nadchodzącej serii. Ale jednak fani serialu muszą przyzwyczaić się, że powstający już czwarty sezon będzie zupełnie inny i w roli Geralta zobaczymy Liama Hemswortha.

Co mogło więc skłonić Henry’ego Cavilla, aby zrezygnować z jednej z najbardziej ikonicznych ról w swojej karierze? Nie jest żadną tajemnicą, że Cavill jest wielkim fanem powieści Andrzeja Sapkowskiego, a jako zapalony gracz, ma za sobą trzecią odsłonę serii od CD Projekt RED. Aktor zawsze z szacunkiem wypowiadał się o dorobku serii, którą chwalił w licznych wywiadach. Gwiazdor dawał nawet do zrozumienia, że nie był zadowolony z tego, jak napisano jego bohatera w pierwszym sezonie. Przed premierą drugiego przyznał, że rozmawiał na ten temat z showrunnerką Lauren S. Hissrich o zmianach, jakie musiały zajść u serialowego Geralta, aby bardziej przypominał swój książkowy odpowiednik.

To, na co naciskałem, to niekoniecznie było tylko więcej dialogów. Chodziło o przeniesienie do serialu Geralta, który byłby bliższy temu z powieści. Jak na pewno wiecie z książek, Geralt jest filozofem amatorem. Jest intelektualistą. Jest mądry i rozważny. Tak, czasami jest ponury, nieprzyjemny i złośliwy. Ale dla mnie ważne jest, aby ta postać była trójwymiarowa.

I jest to trudne do zrobienia, ponieważ jest pewna wizja showrunnerki i jest pewien zestaw: fabuła i wątek. A więc chodziło o to, żebym spróbował znaleźć w tym wszystkim miejsce dla Geralta. Wszystkie moje prośby i żądania były zgodne z byciem wiernym materiałowi źródłowemu – powiedział Cavill.