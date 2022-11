Wiedźmin: Rodowód krwi z kolejnym zwiastunem. Netflix przypomina o serialu

Akcja serialu rozgrywa się na 1200 lat przed wydarzeniami ukazanymi w Wiedźminie i opowie pradawne dzieje Kontynentu władanego wówczas przez elfy. Dowiemy się, jak doszło do stworzenia pierwszego wiedźmina i jakie wydarzenia doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się w jeden.